DENİB Akademi\'de Karbon Ayak İzi ve Yeşil Mutabakat Hakkında Bilgilendirme Yapıldı

DENİB Akademi'de eğitmen Pınar Kocabay Çiftçi, karbon ayak izi ve yeşil mutabakat hakkında bilgilendirme yaptı.
DENİB Akademi faaliyetleri çerçevesinde hayata geçirilen "Akademi Girişimci" kapsamında "Sürdürülebilirlik Yolculuğunda Karbon Ayak İzi ve Yeşil Mutabakat Bilgilendirme Toplantısı" eğitmen Pınar Kocabay Çiftçi tarafından Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Hizmet Binasında düzenlendi. Akademi Girişimci oluşumu kapsamında, küresel düzeyde yaşanan sürdürülebilirlik gelişmeleri çerçevesinde firmaların yakından izlediği konular olan karbon ayak izi ve Yeşil Mutabakat ele alındı. Ülkemizin sürdürülebilirlik gündemini oldukça ilgilendiren Yeşil Mutabakat ile Avrupa'nın 2050 yılına kadar iklim nötr olma hedefi doğrultusunda Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması gibi uygulamalara uyum süreci ülke ihracatı için oldukça önem taşıyor.
Toplantıda, özellikle yeşil dönüşümün hızlanmasının önem arz ettiği günümüz dünyasında, sürdürülebilirlik, karbon ayak izi, su ayak izi ve sera gazı emisyonu, yeşil mutabakat, sınırda karbon düzenlemesi, ihracatımıza etkileri konu başlıkları üzerinde yoğunlaşıldı. Yapılan bilgilendirmelerin ve paylaşımların ardından soru-cevap bölümüyle devam eden toplantıya katılım oldukça yoğundu. - DENİZLİ
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