PKK'nın Öncüpınar Hudut Karakolu'na saldırısına misliyle karşılık verildi - Son Dakika
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PKK'nın Öncüpınar Hudut Karakolu'na saldırısına misliyle karşılık verildi

07.02.2023 09:10
PKK'nın Öncüpınar Hudut Karakolu'na saldırısına misliyle karşılık verildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat'tan Öncüpınar Hudut Karakolu'na çok namlulu roketatar (ÇNRA) ile saldırı düzenlediğini, terör hedeflerine misliyle karşılık verildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/ YPG'nin Tel Rıfat'tan Öncüpınar Hudut Karakolu'na çok namlulu roketatar (ÇNRA) ile saldırı düzenlediğini, terör hedeflerine misliyle karşılık verildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İnsanlıktan nasibini almamış olan terör örgütü PKK/YPG, depremi bile fırsat bilerek Tel Rıfat'tan Öncüpınar Hudut Karakolumuzun sorumluluk sahasına alçakça bir ÇNRA saldırısı gerçekleştirdi. Birliklerimizde hasar-zayiat oluşmazken, terör hedeflerine misliyle karşılık verildi" denildi.


Kaynak: DHA
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Milli Savunma Bakanlığı, Hudut Karakolu, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PKK'nın Öncüpınar Hudut Karakolu'na saldırısına misliyle karşılık verildi - Son Dakika

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