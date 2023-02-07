Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İnsanlıktan nasibini almamış olan terör örgütü PKK/YPG, depremi bile fırsat bilerek Tel Rıfat'tan Öncüpınar Hudut Karakolumuzun sorumluluk sahasına alçakça bir ÇNRA saldırısı gerçekleştirdi. Birliklerimizde hasar-zayiat oluşmazken, terör hedeflerine misliyle karşılık verildi" denildi.

Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Hudut Karakolu, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › PKK'nın Öncüpınar Hudut Karakolu'na saldırısına misliyle karşılık verildi - Son Dakika

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