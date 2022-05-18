Polatlı'da "İçimizden Biri İçinizden Biri" adlı resim sergisi açıldı - Son Dakika
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Polatlı'da "İçimizden Biri İçinizden Biri" adlı resim sergisi açıldı

18.05.2022 15:58
Polatlı'da "İçimizden Biri İçinizden Biri" adlı resim sergisi açıldı

Polatlı ilçesinde "İçimizden Biri, İçinizden Biri" adlı resim sergisi açıldı.

Polatlı ilçesinde " İçimizden Biri, İçinizden Biri" adlı resim sergisi açıldı.

Ressam İlker Kükürt'ün karakalem çalışmalarından oluşan ilk kişisel resim sergisi, 13 Eylül Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Açılışa, Kaymakam Murat Bulacak, Belediye Başkan Vekili Ferruh Şimşek, Topçu ve Füze Okulu Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Türker, 58. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet İbiş ve sanatseverler katıldı.

Kaymakam Bulacak, ressam Kükürt'ü tebrik ederek, geliri Çocuk Esirgeme Kurumuna bağışlanacak olan sergiden resim satın aldı.

Kükürt, ilk kişisel resim sergisine herkesi davet ederek, "Çocuklarımızı mutlu etmek, bir an olsun yüzlerini güldürmek adına herkesi sergiye davet ediyorum." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Polatlı'da 'İçimizden Biri İçinizden Biri' adlı resim sergisi açıldı - Son Dakika


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