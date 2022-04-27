POLİS, BÜYÜYÜNCE ARALARINA KATILMAK İSTEYEN MEHMET'İN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI - Son Dakika
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POLİS, BÜYÜYÜNCE ARALARINA KATILMAK İSTEYEN MEHMET'İN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

27.04.2022 11:16

ADANA'da polis ekipleri, büyüyünce polis olmak isteyen Mehmet'in 6'ncı yaş gününü kutlamak için sürpriz yaptı.

ADANA'da polis ekipleri, büyüyünce polis olmak isteyen Mehmet'in 6'ncı yaş gününü kutlamak için sürpriz yaptı. Küçük Mehmet'i evinden alıp, ekip aracıyla anaokuluna götüren polis, arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutladı.

Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde oturan Ramazan ve Selver Özdemir çifti, büyüyünce polis olmak isteyen oğulları Mehmet'in 6'ncı yaş gününü polislerin kutlamasını istedi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne giden baba Ramazan Özdemir'in bu talebi üzerine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Mehmet'in evine gitti. Polis üniforması giyen Mehmet'in, kapısını çalan polisleri karşısında görünce yaşadığı mutluluk yüzüne yansıdı.

Polis ekiplerince evinden alınan Mehmet, ekip aracıyla eğitim gördüğü anaokuluna götürüldü. Burada Mehmet'in arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutlayan ekipler, küçük çocuğa ve arkadaşlarına çeşitli hediyeler verdi. Polisleri çok sevdiğini söyleyen Mehmet Özdemir, 'Doğum günümü polislerin kutlamasını istedim. Onlar da benim bu isteğimi gerçekleştirdi. Çok mutluyum, çok teşekkür ediyorum' diye konuştu.

POLİS, BÜYÜYÜNCE ARALARINA KATILMAK İSTEYEN MEHMET'İN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI
POLİS, BÜYÜYÜNCE ARALARINA KATILMAK İSTEYEN MEHMET'İN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI
POLİS, BÜYÜYÜNCE ARALARINA KATILMAK İSTEYEN MEHMET'İN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI
POLİS, BÜYÜYÜNCE ARALARINA KATILMAK İSTEYEN MEHMET'İN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

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Huzurevleri Mahallesi, Çukurova, Doğum, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel POLİS, BÜYÜYÜNCE ARALARINA KATILMAK İSTEYEN MEHMET'İN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI - Son Dakika


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