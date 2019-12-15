Polisten kaçak tütün operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polisten kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

Polisten kaçak tütün operasyonu

6 saat önce

Balıkesir polisi il genelinde gerçekleştirdiği operasyonlarda çok sayıda kaçak tütün ve malzemesi ele geçirdi.

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Balıkesir polisi il genelinde gerçekleştirdiği operasyonlarda çok sayıda kaçak tütün ve malzemesi ele geçirdi.


Balıkesir polisi düzenlediği kaçak tütün operasyonlarında çok sayıda kaçak tütün ve malzeme ele geçirdi. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, elektronik sigara sarma makinesi, 1 adet elektrikli kompresör, 1 adet elektronik kompresör, 9 bin 950 kg kıyılmış türün, 10 adet makaron kutusu içerisinde 6 bin 800 adet sarılmış sigara, 64 adet makaron kutusu, 1 adet hassas terazi, 59 adet yaprak sigara kağıdı, 85 adet sigara filtresi, 14 adet el ile makaron doldurma makinesi ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan şahıslar ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 11:18 Kaynak: İHA
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