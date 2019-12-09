Son Dakika Haberleri: Polonya: Türkiye NATO zirvesinde kabul ettiği Baltık Planı'ndan geri dönemez
Son Dakika Dünya Polonya: Türkiye NATO zirvesinde kabul ettiği Baltık Planı'ndan geri dönemez - Son Dakika Dünya

Polonya: Türkiye NATO zirvesinde kabul ettiği Baltık Planı'ndan geri dönemez

6 saat önce

Polonya Cumhurbaşkanı danışmanı Krzysztof Szczerski, Türkiye'nin Londra'daki NATO zirvesinde Polonya-Baltık ülkeleri için öngörülen savunma planını kabul ettiğini ve bundan geri dönüş olamayacağını ifade etti

Polonya: Türkiye NATO zirvesinde kabul ettiği Baltık Planı'ndan geri dönemez, System.String[]

Polonya Cumhurbaşkanı danışmanı Krzysztof Szczerski, Türkiye'nin Londra'daki NATO zirvesinde Polonya-Baltık ülkeleri için öngörülen savunma planını kabul ettiğini ve bundan geri dönüş olamayacağını ifade etti.


Daha önce Türkiye'nin 'taviz verdiği' şeklinde çıkan yorumların doğru olmadığını vurgulayan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bizim plan (YPG/PYD/ PKK'nın tehdit olarak nitelendiği) yayımlanmadan onların planı da (Baltık) kesinlikle yayımlanmayacak" diye konuşmuştu.

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Cumhurbaşkanı, Polonya, Türkiye, Londra, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:45 
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