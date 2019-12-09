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Polonya: Türkiye NATO zirvesinde kabul ettiği Baltık Planı'ndan geri dönemez
6 saat önce
Polonya Cumhurbaşkanı danışmanı Krzysztof Szczerski, Türkiye'nin Londra'daki NATO zirvesinde Polonya-Baltık ülkeleri için öngörülen savunma planını kabul ettiğini ve bundan geri dönüş olamayacağını ifade etti
Polonya Cumhurbaşkanı danışmanı Krzysztof Szczerski, Türkiye'nin Londra'daki NATO zirvesinde Polonya-Baltık ülkeleri için öngörülen savunma planını kabul ettiğini ve bundan geri dönüş olamayacağını ifade etti.
Daha önce Türkiye'nin 'taviz verdiği' şeklinde çıkan yorumların doğru olmadığını vurgulayan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bizim plan (YPG/PYD/ PKK'nın tehdit olarak nitelendiği) yayımlanmadan onların planı da (Baltık) kesinlikle yayımlanmayacak" diye konuşmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:45
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