Popüler mesajlaşma uygulaması 2 milyar kullanıcıya ulaştı - Son Dakika
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Popüler mesajlaşma uygulaması 2 milyar kullanıcıya ulaştı

30.03.2022 10:57
Popüler mesajlaşma uygulaması 2 milyar kullanıcıya ulaştı

Dünya genelindeki en popüler mobil mesajlaşma uygulaması yine WhatsApp olurken, 2009 yılında kurulan uygulamanın 2 milyar kullanıcıya ulaştığı saptandı.

Dünya genelindeki en popüler mobil mesajlaşma uygulaması yine WhatsApp olurken, 2009 yılında kurulan uygulamanın 2 milyar kullanıcıya ulaştığı saptandı.

Medya takip kurumu Ajans Press'in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, en popüler mesajlaşma uygulamaları belli oldu. Böylelikle dünya genelindeki en popüler mobil mesajlaşma uygulamasının WhatsApp olduğu görülürken, 2 milyar kullanıcısının olduğu kaydedildi. İkinci sıraya yerleşen uygulama ise 1 milyar 263 milyon kullanıcı ile Wechat olurken, üçüncü sıraya 988 milyon kullanıcı ile Facebook Messenger, dördüncü sıraya 574 milyon kullanıcı ile QQ, beşinci sıraya ise 557 milyon kullanıcı ile de Snapchat uygulamasının yerleştiği görüldü. Veriler 2022 yılını yansıtırken, WhatsApp'ın her yıl ara en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olduğu gözlendi.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İLE GÜNDEMDE YER ALDI

Ajans Press, sosyal medya ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl sosyal medya ile alakalı hem online mecralar hem de geleneksel medyada 600 binden fazla haber yansıdığı tespit edildi. Sadece WhatsApp uygulamasının konuşulma sayısı ise 45 bin olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz sene gizlilik sözleşmesi onayı ile gündemde olan popüler mesajlaşma uygulaması, bu konu ile tartışmaların odağında yer almıştı.

(İHA)

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Facebook Messenger, WeChat, Ajans, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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