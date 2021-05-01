Karate 1 Premier Lig Lizbon etabında erkekler katada Enes Özdemir finale yükseldi - Son Dakika

Karate 1 Premier Lig Lizbon etabında erkekler katada Enes Özdemir finale yükseldi

01.05.2021 17:49
Karate 1 Premier Lig Lizbon etabında erkekler katada Enes Özdemir finale yükseldi, System.String[]

Karate 1 Premier Lig'de Lizbon etabının ikinci gününde erkekler katada Enes Özdemir finale yükselirken, Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Uğur Aktaş ve Merve Çoban ise üçüncülük maçına çıkma hakkı kazandı.

Karate 1 Premier Lig'de Lizbon etabının ikinci gününde erkekler katada Enes Özdemir finale yükselirken, Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Uğur Aktaş ve Merve Çoban ise üçüncülük maçına çıkma hakkı kazandı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan veren Portekiz'in başkenti Lizbon'da gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde erkekler katada Enes Özdemir finale çıktı.

Bir gün önce takım arkadaşları Ali Sofuoğlu ve Emre Vefa Göktaş ile birlikte erkekler takım katada finali yakalayan genç karateci yarı final grubunda 26.4 puan alarak Japon Kazumasa Moto'nun önünde birinci oldu. Enes Özdemir yarın altın madalya için İsviçreli Yuki Ujihara ile mücadele edecek.

Yarı final gruplarını ikinci sırada tamamlayan Ali Sofuoğlu ve Emre Vefa Göktaş ise yarın bronz madalya için karşı karşıya gelecek.

87 ülkeden 740 sporcunun katıldığı Karate 1 Premier Lig Lizbon etabında Türkiye'yi kadınlar kumite 61 kiloda temsil eden Merve Çoban da yarın üçüncülük mücadelesi yapacak.

Erkekler kumite 84 kiloda 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmayı daha önceden garantileyen Uğur Aktaş da yarı finalde dünya şampiyonu Ryutaro Arago'ya yenildi ve üçüncülük maçına çıkma hakkı elde etti.

Türkiye'nin 7'si kadın 21 sporcuyla katıldığı organizasyonda yarın bronz madalya ve final maçları yapılacak.

Emre Vefa Göktaş, Premier Lig, Portekiz, Lizbon, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Karate 1 Premier Lig Lizbon etabında erkekler katada Enes Özdemir finale yükseldi - Son Dakika Spor


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