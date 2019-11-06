Son Dakika Haberleri: Premier Lig'de bir oyuncunun ayağının kırıldığı pozisyonda Heung-Min Son'a verilen ceza iptal edildi
Son Dakika Spor Premier Lig'de bir oyuncunun ayağının kırıldığı pozisyonda Heung-Min Son'a verilen ceza iptal edildi

Premier Lig'de bir oyuncunun ayağının kırıldığı pozisyonda Heung-Min Son'a verilen ceza iptal edildi

7 saat önce

İngiltere Futbol Federasyonu, Everton ile Tottenham arasında oynanan İngiltere Premier Ligi 11. hafta mücadelesinde kırmızı kart gören Heung-Min Son'un cezasını iptal etti.

Premier Lig'de bir oyuncunun ayağının kırıldığı pozisyonda Heung-Min Son'a verilen ceza iptal edildi, System.String[]

İngiltere Futbol Federasyonu, Everton ile Tottenham arasında oynanan İngiltere Premier Ligi 11. hafta mücadelesinde kırmızı kart gören Heung-Min Son'un cezasını iptal etti.


Karşılaşmanın 78. dakikasında Heung-Min Son sol çizgide ikili mücadeleye girdiği Evertonlı Andre Gomes'e yatarak müdahale etmiş ve Serge Aurier ile çarpışan Gomes'in sağ ayak bileği kırılmıştı. Hakem Martin Atkinson ise Güney Koreli oyuncuya doğrudan kırmızı kartla cezalandırdı.

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Tottenham, Everton, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 05:13 
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