Prof. Dr. Çekmez o ilaç hakkında konuştu: Alerji ve astımda da kullanılıyor - Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'un, Kovid-19 tedavisinde sadece 'Deksametazon' isimli ilacın durumu şiddetli olan hastalarda etkili olduğunu açıklamasını değerlendiren Yeni Doğan Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Ferhat Çekmez, haberin umut verici olduğunu söyledi. Prof. Dr. Çekmez, ilacın romatizmal problemler, bazı cilt hastalıkları, şiddetli alerjik rahatsızlıklar ve astım gibi hastalıklarda kullanıldığını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 2 gün önce İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde, video konferans yöntemiyle örgütün pandemi uzmanlarıyla yaptığı toplantı sonrası Kovid-19 tedavisinde sadece 'Deksametazon' isimli ilacın durumu şiddetli olan hastalarda etkili olduğunu bildirmişti.

"ALERJİK RAHATSIZLIK VE ASTIM TEDAVİSİNDE KULLANILIYOR"

Açıklamayı değerlendiren ve Türkiye'deki son duruma ilişkin açıklamalar yapan Türk Neonatoloji Derneği Üyesi ve Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Ferhat Çekmez, "Bu umut verici bir haber. Umudumuz bu ilaçtan en güçlü verimin alınması yönünde. Tüm sağlık çalışanları olarak, bu salgını en az hasarla atlatmak için çalışıyoruz. Bu ilacın dünya üzerinde salgını en azından kontrol altına almasını ümit ediyoruz. Deksametazon, romatizmal problemler, bazı cilt hastalıkları, şiddetli alerjik rahatsızlıklar, astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve beyin şişmesi gibi farklı hastalıkların tedavisinde kullanılan kortikosteroid grubuna dahil bir ilaçtır" diye konuştu.

Daha önce hidroksiklorokin ve AIDS tedavisinde kullanılan remdesivir adlı ilacın, Kovid-19 tedavisinde denendiğini aktaran Prof. Dr. Çekmez, "Bu ilacın etkileri ne yazık ki beklenen seyirde olmadı. Korona kaynaklı ölümler ve hastanede kalış sürelerinde çok az etki gösterdi. Hatta bazı hastalarda hiç etkisi görülmedi" ifadelerini kullandı.

"SALGIN HENÜZ BİTMEDİ"

Yeni normal düzene topyekün ayak uydurulması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Çekmez, "Salgın henüz bitmedi. Rehavete kapılırsak, önümüzdeki kış aylarını çok zor atlatırız. Bu nedenle tüm yurttaşlarımızın hassasiyetini bekliyoruz. Mümkün olduğunca toplu alanlarda bulunmamalarını öneriyoruz. Bunun yanı sıra maske kullanımı zaten zorunlu hale geldi ancak ne yazık ki sokakta yürürken pek çok vatandaşın maske takmadığını görmek mümkün. Gereken kurallara uyarak maske kullanılmadığı takdirde bu virüsün önüne geçemeyiz. Özellikle 65 yaş üzerindeki insanları ve çocuklarımızı büyük bir tehlikeye atıyoruz. Biz hijyen kurallarına özen göstermezsek, kurallara uymazsak onların bu hastalık ile mücadele etmeleri çok daha zor. Belki de sizin çocuğunuz, babanız ya da anneanneniz ölecek? Biliyor musunuz? Ben tüm hastalarıma bunu söylüyorum. Sokağa adım atarken bunu aklınıza getirin diyorum. Bu sorumluluğu alabilir misiniz? Hepsinden 'hayır' cevabı geliyor. O zaman çözüm basit, tedbiri elden bırakmayacağız, kurallara uyacağız" dedi.