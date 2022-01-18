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PROF. DR. KURUGÖL: HES KODUM RİSKSİZ GÖRÜNSE DE TESTİM POZİTİF ÇIKTI - YENİDEN - Son Dakika

PROF. DR. KURUGÖL: HES KODUM RİSKSİZ GÖRÜNSE DE TESTİM POZİTİF ÇIKTI - YENİDEN

18.01.2022 13:38

OMİCRON varyantını atlatan Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, yapılan düzenlemeyle 10 gün olan karantina süresinin 7 güne indirilip PCR testi yaptırmadan karantinanın sona ermesinin sakıncaları olduğunu belirtti.

OMİCRON varyantını atlatan Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, yapılan düzenlemeyle 10 gün olan karantina süresinin 7 güne indirilip PCR testi yaptırmadan karantinanın sona ermesinin sakıncaları olduğunu belirtti. Omicron'a yakalandıktan 7 gün sonra HES kodu risksiz görünse de test olan Prof. Dr. Zafer Kurugöl, "Bir alışveriş merkezine, sinemaya veya tiyatroya bu durumda gidebilirim. Ancak bulaş riskim olabileceğini düşünerek test yaptırdım. Sonucunda da pozitif olduğumu gördüm. Benim gibi onlarca örnek var" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nca Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyesi çerçevesinde, aşısız olan veya aşı sürecini tamamlamayan kişilere PCR testi uygulanmasına gerek olmadığına ilişkin valiliklere genelge gönderildi. Omicron varyantıyla Covid-19'a yakalanan ve 13 gün sonra atlatan Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, yapılan yeni düzenlemeyle ilgili açıklamalarda bulundu. 5 Ocak'tan bu yana yapılan salgın yönetimindeki değişikliklere değinen Prof. Dr. Zafer Kurugöl, karantina süresinin 10 günden 7 güne indirildiğini belirterek şunları söyledi:

"Temaslı kişiler için de karantina kaldırıldı, örnek alınmayacak. Semptomu olmayan herhangi bir kişiden de örnek alınmayacak. Son çıkan kararla ise aşısız kişilerle ilgili tüm kısıtlamalar kaldırıldı. Ancak hemen ertesi gün, hava yoluyla ilgili PCR talebi geri getirildi. Ben de herkes gibi tüm kısıtlamaların kaldırılmasını, bir sağlık personeli olarak salgının bitmesini istiyorum ama 'bitti' demekle pandemi bitmiyor. Şu an önlemlerde yapılan değişiklik gerekli miydi? Bilimsel bir gerekçe var mıydı? Cevabım 'Hayır'. Hasta kişilerde eskiden 10 günlük karantinanın ardından test yapılıyordu. Bu süre şimdi 7 güne indirildi ve test yapılmaksızın günlük yaşama geri dönülüyor. Kendimden örnek vereyim. 7 gün sonrası HES uygulamamda risksiz grupta görünüyorum. Bir alışveriş merkezine, sinemaya veya tiyatroya gidebilirim. Ancak bulaş riskim olabileceğini düşünerek test yaptırdım. Sonucunda da pozitif olduğumu gördüm. Benim bildiğim çevremde böyle onlarca örnek var."

'5 SAAT ÜZERİ YOLCULUK ÇOK BÜYÜK RİSKTİR'

Koronavirüs aşısı yaptırmayanlar için şehirler arası seyahatte PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığını, sonrasında hava yolu ulaşımı için tekrar getirildiğini hatırlatan Prof. Dr. Zafer Kurugöl, şöyle konuştu:

"Uçakla ilgili yapıldı ama otobüs veya tren yolculuğu ile ilgili PCR testi tekrar geri getirilmedi. Bildiğiniz gibi, ülkemiz içi uçak yolculukları 1- 1,5 saat sürer. Bu yolculuk sırasında da her 3 dakikada 1 hepa filtre ile uçaktaki hava temizlenir. Yani uçak yolculuğu Covid-19 bulaşı açısından da daha emniyetli bir yolculuktur. Otobüs yolculuklarına baktığınızda Doğu'ya, Güneydoğu'ya veya Doğu Karadenize gitmek en az 10 saat sürer. Daha bile uzun olabiliyor. Yeni uygulama ile otobüse bindiğimizde PCR kontrolsüz ve aşısız bir kişi ile yan yana oturabilirsiniz. Böyle bir kişiyle yan yana oturup 10-12 saat yolculuk yapmak çok büyük risktir. 5 saat üzeri yolculuk çok büyük risktir. Uçak için kısıtlama varken şehirlerarası uzun otobüs yolculukları için kısıtlamaların kaldırılmasını anlamak mümkün değil. Yarıyıl tatili başlayacak. Çocuklar sinema ve tiyatroya gidecekler. Pozitif biri bu yerlere kontrolsüz girerse, çocuklarımız için çok sıkıntılı bir durum ortaya çıkar. Tüm bu nedenlerle özellikle bu son kararın tekrar değerlendirilmesinin doğru olacağını düşünüyorum."

Aşısız kişilerin kendileriyle ilgili çeşitli kısıtlamaların kalkmasından oldukça memnun olduğunu belirten Prof. Dr. Zafer Kurugöl, "Bu yanlış bir sevinç. Aşısız kişiler için çok daha büyük bir risk var. Ben aşılı bir kişiyim. Enfekte olmama rağmen çok rahat geçirdim. Bu yaşta (65) aşısız olarak geçirseydim, belki de yoğun bakımdaydım. Aşısızlar için daha fazla risk var" diye konuştu.

PROF. DR. KURUGÖL: HES KODUM RİSKSİZ GÖRÜNSE DE TESTİM POZİTİF ÇIKTI - YENİDEN
PROF. DR. KURUGÖL: HES KODUM RİSKSİZ GÖRÜNSE DE TESTİM POZİTİF ÇIKTI - YENİDEN
PROF. DR. KURUGÖL: HES KODUM RİSKSİZ GÖRÜNSE DE TESTİM POZİTİF ÇIKTI - YENİDEN

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Ege Üniversitesi, Zafer Kurugöl, PCR Testi, Omicron, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PROF. DR. KURUGÖL: HES KODUM RİSKSİZ GÖRÜNSE DE TESTİM POZİTİF ÇIKTI - YENİDEN - Son Dakika


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SON DAKİKA: PROF. DR. KURUGÖL: HES KODUM RİSKSİZ GÖRÜNSE DE TESTİM POZİTİF ÇIKTI - YENİDEN - Son Dakika
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