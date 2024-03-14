Marmara Denizi\'ndeki kirlilik ve müsilaj için uyarı: 50 yılda 19 balık türü kayboldu

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı Haberler.com stüdyosunda Arif Ekşi'nin konuğu oldu. Sarı, Marmara Denizi'ndeki kirlilik ve beraberinde ayrıca getirdiği problemleri değerlendirdi.25 milyon insanın yaşadığı ve Türkiye'nin yarısına hizmet sunan endüstrinin bulunduğu Marmara'da atıkların arıtılmamasının yol açtığı problemleri anlattı. Marmara Denizi'nde son 50 yılda 19 balık türünün yok olduğunun altını çizdi.
Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Dünyada sınırları tek bir ülkenin içinde kalan nadir denizlerden birisi Marmara Denizi. Ancak maalesef 25 milyon insanı bu denizin çevresine yerleştirmişiz. Türkiye'nin yarısına hizmet sunan endüstri bu bölgede yer alıyor. Bunların bütün atıkları arıtılmadan Marmara Denizi'ne ulaşıyor ve bunun sonucunda orijinal niteliklerini kaybediyor. Marmara'nın çevresinde yaşayan insanlar olarak, Marmara Denizi ile yanlış bir ilişki kurduk. Bu yanlış ilişkinin sonucunda Marmara Denizi'nin bir atık çukuruna dönüştürdük. 2012 yılında bunu müsilaj olarak gördük. ifadelerini kullandı.
Sarı'nın verdiği bilgilere göre, şu an itibarıyla insanların ürettiği atıkların yalnızca yüzde 52'si arıtılabilmekte, geri kalan yüzde 48'i ise arıtılmadan Marmara Denizi'ne akıtılmakta. Bu durumun yanı sıra, Marmara Denizi'ne su taşıyan akarsuların içme suyu olarak doğduğunu söyleyen Mustafa Sarı," Marmara Denizi'ne su taşıyan Nilüfer Çayı, Uludağ'ın eteklerinden içme suyu olarak doğuyor. Şu anda içtiğimiz sular oradan geliyor. O su, 100 kilometre sonra Marmara Denizi'ne boşalırken su olmaktan çıkıyor ve kanalizasyon olarak akıyor." diyerek tehlikenin boyutunu ifade etti.
Prof. Dr. Mustafa Sarı, halkın Marmara Denizi'nin kirleneceğine dair kaygı taşımadığını ve bu nedenle atıkların gönderilmeye devam ettiğini belirtti. Sarı, "2021'de müsilaj bunun böyle gitmeyeceğini bize gösterdi. Ancak hala Marmara Denizi'nin çevresindeki atık arıtma tesislerini, ileri biyolojik arıtma sistemlerine dönüştüremedik. Akarsularımız atık taşımaya devam ediyor. dedi.
Deniz sıcaklıklarındaki artış ve suyun kirlenmesinin balık popülasyonunu olumsuz etkilediği söyleyen Prof. Dr. Sarı, "TÜİK istatistiklerine göre, avlanan balık türlerinde önemli bir azalma yaşandığı ve son 50 yılda Marmara Denizi'nde 19 balık türünün kaybedildiği bilgisine yer verilmektedir. Bu durum, tezgahlarda hamsi ve mezgit dışında çeşitli balık bulunamamasına sebep olmaktadır." diyerek işin ciddiyetini anlattı.
Son Dakika › Çevre › Marmara Denizi'ndeki kirlilik ve müsilaj için uyarı: 50 yılda 19 balık türü kayboldu - Son Dakika
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