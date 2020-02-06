Promosyon ve matbaa sektörü temsilcileri Gaziantep'te buluştu - Son Dakika
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Promosyon ve matbaa sektörü temsilcileri Gaziantep'te buluştu

6 saat önce

Gaziantep'te, Promosyon ve Matbaa Sanayici İş Adamları Derneği (PROMASİAD) tarafından, Anadolu Buluşmaları Sektörel İstişare Toplantısı düzenlendi.

Promosyon ve matbaa sektörü temsilcileri Gaziantep'te buluştu, System.String[]

Gaziantep'te, Promosyon ve Matbaa Sanayici İş Adamları Derneği (PROMASİAD) tarafından, Anadolu Buluşmaları Sektörel İstişare Toplantısı düzenlendi.

PROMASİAD tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, bir otelde düzenlenen toplantıda, PROMASİAD Başkanı Ömer Karatemiz, sektörün İstanbul merkezli olan geleneksel yapısının Anadolu'ya yayılmasının önemli olduğunu belirtti.

Karatemiz, Gaziantep'in tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını, sanayi ve ticaret alt yapısıyla Türkiye ekonomisinde oldukça önemli bir yer tuttuğunu dile getirerek, "Gaziantep'in başta ülkemiz olmak üzere tüm Ortadoğu'nun basım, sanayi ve promosyon ürünler alanında üretim üssü olması şeklinde konuşlanmasını arzu ediyoruz." dedi.

Gaziantep Matbaacılar Odası Başkanı Ökkeş Boynukısa da matbaa ve promosyon sektörlerinin birbirine eşdeğer sektörler olduğunu belirterek, Gaziantep'te Ortadoğu'ya hitap eden ihracatçılarla çalışan firmalar istediklerini ifade etti.

Lider Patronlar Birliği Başkanı Mustafa Karademir ise sektörün dışarıya açılması gerektiğini vurgulayarak, "Bunun için de bazı iyileştirmeler ve gereklilikler karşımıza çıkar. Bu yüzden sadece yurtdışına açılacak firmalara değil, kurumsal iç piyasa müşterilerine de hitap edebilmenin tek şartı yüksek kalite standartlarıdır. Matbaacılık saygın ve ciddi bir meslektir. Kesinlikle en prestijli işlerden biridir. Ancak son zamanlarda piyasa matbaacılığı, merdiven altı üretim, çantacı matbaacılar, bu prestiji sarsmakta ve zarar vermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Orta Doğu, Gaziantep, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:36 Kaynak: AA
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