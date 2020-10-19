Trabzon Valisi Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programda konuşan Vali Ustaoğlu, 19 Ekim'in ülke genelinde 5 yıldır Muhtarlar Günü olarak kutlandığını söyledi.

Ustaoğlu, muhtarların gününü kutlayarak, "Organizasyonu daha geniş bir katılımla gerçekleştirmek isterdik. Ancak bildiğiniz üzere pandemiden dolayı kısıtlı tutmak zorunda kaldık. Tekrar buraya gelen sizlerin ve tüm muhtarlarımızın gününü kutluyorum." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise muhtarlarla bir arada olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Muhtarlar gününüzü yürekten kutluyorum. Bir süreden beri muhtarlarımız için özel bir gün tespit edildi. Bugünün belirlenmesi esasında Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtarlara verdiği kıymetin bir göstergesidir ve bu günde Türkiye'de muhtarların neler yaptığı, görevleri, sorumlulukları, sıkıntıları, problemleri bir anlamda biraz daha ön plana çıkmış oluyor." diye konuştu.

Zorluoğlu, muhtarların kendilerinin mahallelerdeki gören gözleri, işiten kulakları, eli ve kolu olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bütün hizmetlerimizde, mahallelerimizde muhtarlarımızla beraber çalışmaya özen gösteriyoruz. Çünkü inanıyoruz ki soruna en yakın olan çözüme de en yakındır. Soruna en yakın olan muhtarlarımız, bu sorunun çözümü noktasında da en doğru alternatifleri en doğru çözüm önerilerini ortaya koyacaklardır. Bu manada sizlerle istişare etmek ve var olan sorunlara çözüm getirme noktasında sizlerin fikirlerinizin alınması ayrı bir önem arz ediyor. Bizim de yönetim anlayışımız bunu gerektiriyor."

Pandemi nedeniyle düzenlenen organizasyona kısıtlı sayıda katılım olduğunu dile getiren Zorluoğlu, "İnşallah bu salgın belası önümüzdeki yıl ortadan kalkarsa buradan ilan ediyoruz, Trabzon'daki 704 muhtarımızla çok daha kapsamlı, çok daha güzel bir organizasyonda buluşmak istiyoruz. Ben bu vesile ile tekrar bu güzel gününüzü yürekten tebrik ediyorum." dedi.

Programa Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekilleri Atilla Ataman ve Mehmet Karaoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, daire başkanları ile mahalle muhtarları katıldı.