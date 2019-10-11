Son Dakika Haberleri: Protokolün sofrasına dadanan keçi ilginç görüntüler oluşturdu
Son Dakika Genel Protokolün sofrasına dadanan keçi ilginç görüntüler oluşturdu

Protokolün sofrasına dadanan keçi ilginç görüntüler oluşturdu

5 dakika önce

Protokolün sofrasına dadanan keçi ilginç görüntüler oluşturduSİVAS - Sivas Valisi Salih Ayhan ve beraberindekiler için kurulan sofraya dadanan keçi ilginç görüntüler oluşturdu.

Protokolün sofrasına dadanan keçi ilginç görüntüler oluşturdu

SİVAS - Sivas Valisi Salih Ayhan ve beraberindekiler için kurulan sofraya dadanan keçi ilginç görüntüler oluşturdu.

Vali Salih Ayhan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya ve Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, Sivas'ın İmranlı ilçesinde bir keçi çiftliğini ziyaret etti. Burada Ayhan ve beraberindekiler için kurulan sofrada keçi ürünleri ikramı yapıldı. İkramlar yenilirken keçinin biri sofraya gelerek masadaki ikramlardan yemeye başladı. Keçinin bu hareketi renkli görüntüler oluşturdu. Vali ve beraberindekiler keçinin hareketini gülerek karşıladı.

Protokolün sofrasına dadanan keçi ilginç görüntüler oluşturdu

Salih Ayhan, Sivas, Genel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:44 Kaynak: İHA
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