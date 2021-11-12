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Provokatif muz görüntüsü paylaşımında bulunan 45 yabancı uyruklu kişi sınır dışı ediliyor - Son Dakika

Provokatif muz görüntüsü paylaşımında bulunan 45 yabancı uyruklu kişi sınır dışı ediliyor

12.11.2021 15:06

Sosyal medyada provokatif muz görüntüsü paylaşımı yapan 45 yabancı uyruklu, adli işlemler sonrası sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine sevk edildi.

Sokak röportajındaki "Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz?" söylemi üzerine sosyal medyada provakatif paylaşımlarda bulunan Suriyeliler polis ekiplerini harekete geçirmişti.

TEK TEK TESPİT EDİLDİLER

Görüntülerde sırayla muz yiyen Suriyeliler, tek tek tespit edilerek farklı illerde operasyonlarla gözaltına alınmıştı. Bu kapsamda yakalanan 45 yabancı uyruklu şahıs, adli işlemlerin ardından geri gönderme merkezlerine gönderildi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna bağlı Göç ve Uyum Alt Komisyonu'nda düzensiz göçle mücadele konusunda genel bilgi veren Başkan Yardımcımız, kendisine yöneltilen sosyal medyada paylaşılan provokatif muz görüntüleri ile ilgili bir soruya cevap verirken sorunun cevabı yazılı olarak istenmiş, sözlü cevap yarım kalmış bu da kamuoyuna yanlış yansıtılmıştır. Bahse konu provokatif paylaşımları yapan 45 yabancı uyruklu şahıs tespit edilmiş, bu şahıslar adli işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilmiştir. İşlemleri devam eden 45 yabancı uyruklu şahıs halen Geri Gönderme Merkezlerinde idari gözetim altında bulunmaktadır."

Provokatif muz görüntüsü paylaşımında bulunan 45 yabancı uyruklu kişi sınır dışı ediliyor

Polis, GÖÇ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Provokatif muz görüntüsü paylaşımında bulunan 45 yabancı uyruklu kişi sınır dışı ediliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Provokatif muz görüntüsü paylaşımında bulunan 45 yabancı uyruklu kişi sınır dışı ediliyor - Son Dakika
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