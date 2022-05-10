Putin: "Bu yıl, geçtiğimiz yılki yangınların tekrarlanmasına izin veremeyiz" - Son Dakika
Üye Girişi

Putin: "Bu yıl, geçtiğimiz yılki yangınların tekrarlanmasına izin veremeyiz"

10.05.2022 14:58

- Putin: "Bu yıl, geçtiğimiz yılki yangınların tekrarlanmasına izin veremeyiz" Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sibirya bölgesinde yerleşim yerlerine ulaşarak ölümlere yol açan açan orman yangınlarına yönelik, "Orman yangınlarının son yılların en uzun süreli ve yoğun olduğu geçtiğimiz yıl...

- Putin: "Bu yıl, geçtiğimiz yılki yangınların tekrarlanmasına izin veremeyiz"

MOSKOVA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sibirya bölgesinde yerleşim yerlerine ulaşarak ölümlere yol açan açan orman yangınlarına yönelik, "Orman yangınlarının son yılların en uzun süreli ve yoğun olduğu geçtiğimiz yıl ki durumun tekrarlanmasına izin veremeyiz" dedi. Rusya Acil Durumlar Bakan Vekili Aleksandr Petroviç Çupriyan ise yangınlarda 1'i çocuk 16 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sibirya'ya bağlı Krasnoyarsk, Omsk, Kurgan ve Kemerovo bölgelerinde devam eden yangınlar nedeniyle Rusya Acil Durumlar Bakan Vekili Aleksandr Petroviç Çupriyan ve bölge başkanları ile toplantı gerçekleştirdi. Orman yangınlarının doğaya ve insanlara verdiği zarardan bahseden Putin, "Birkaç bölge ve yerleşim alanlarında orman yangınlarına karşı mücadele ediliyor. Ancak hem maddi hem de insani olarak maalesef kayıplarımız var. Orman yangınları doğayı, insan sağlığını ve vahşi doğayı tehdit ediyor. Sosyal ve ekonomik olarak büyük zararlar veriyor. Orman yangınlarının son yılların en uzun süreli ve yoğun olduğu geçen yıl ki durumun tekrarlanmasına izin veremeyiz" dedi.

Yangında hasar gören 700 evin onarılması talimatı

Orman yangınlarının sürdüğü bölgelere desteklerin arttırılmasını isteyen Putin, "Başta Acil Durumlar Bakanlığı olmak üzere federal bölge yönetimlerine talimat veriyorum. Orman yangınlarına karşı takviye ekipman, fon ve yangın söndürme güçlerinin gönderilmesi gerekiyor. Bugünkü toplantıda geçtiğimiz yıl büyük yangınların yaşandığı İrkutsk, Yakutistan ve Trans-Baykal'a verilen fon desteklerinin nasıl kullanıldığı hakkında raporları incelemek istiyorum" diye konuştu. Yangında hasar gören evlerin restore edilmesi için de talimatlar veren Putin, "Konutların restorasyonu son derece önemli bir konu. Ön verilere göre yangında hasar gören ve insanların daimi olarak ikamet ettiği 700 konutun restore edilmesi gerekiyor. Yazlık yaşam alanlarından bahsetmiyorum bile. Bu ayrı bir toplantı konusu" ifadelerini kullandı.

"Yangınlarda 1'i çocuk 16 kişi yaşamını yitirdi"

Toplantıda yangınlarla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e rapor sunan Rusya Acil Durumlar Bakan Vekili Aleksandr Petroviç Çupriyan, "28 Nisan'dan bu yana Kurgan bölgesinde, 6 Mayıs'tan bu yana Sibirya Federal Bölgesi ve Ural bölgesinde 46 belediye, 72 yerleşim alanı ve 8 yerleşim biriminde çıkan orman yangınları sonucu 730 ev, bin 298 bina kullanılamaz hale geldi. 392'si çocuk toplam 2 bin kişi evinden oldu. Çıkan yangınlarda 1'i çocuk toplam 16 kişi yaşamını yitirdi. 6'sı itfaiye personeli olmak üzere 18 kişi yaralandı. 25 - 30 kilometre hıza ulaşan rüzgarlar Sibirya ve Urallar'daki yangınlara müdahaleleri zorlaştırdı" dedi. Çupriyan, "Yılın başlangıcından bu yana Rus topraklarında 270 bin hektarlık alanda 4 bin orman yangını meydana geldi" bilgisini paylaştı.

Putin: Bu yıl, geçtiğimiz yılki yangınların tekrarlanmasına izin veremeyiz
Putin: Bu yıl, geçtiğimiz yılki yangınların tekrarlanmasına izin veremeyiz

YORUMLAR
500
Video: Afganistan Geçtiğimiz Yıl 1 Milyon Metrekare Halı İhraç Etti Video: Afganistan Geçtiğimiz Yıl 1 Milyon Metrekare Halı İhraç Etti

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Putin: 'Bu yıl, geçtiğimiz yılki yangınların tekrarlanmasına izin veremeyiz' - Son Dakika


Son Dakika
19:36 İsrail'den Türkiye'ye gelmek için kalkış yapacak uçaktaki yolculara "kaza yapan uçak" fotoğrafları gönderildi!
19:28 Gece müzik yayın saati 00.00'dan 01.00'e kadar uzatıldı!
19:19 Türkiye ile Kazakistan arasında 15 anlaşma imzalandı! İkili ticarette yeni hedef belirlendi
19:09 Borussia Dortmund, Haaland'ın yerini dakikalar sonra doldurdu! Karim Adeyemi ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı
18:35 Turizm sektörünün tecrübeli ismi Ali Kızıldağ yeni sezondan umutlu: Krizlere bağışıklık kazandık
17:47 Manchester City, yılın transferini duyurdu! Erling Haaland' ı resmen renklerine bağladılar
17:32 Şampiyonlar Ligi'nde büyük değişiklik! UEFA uygulayacağı yeni formatı resmen duyurdu
17:24 Seçime girme yeterliliğine sahip parti sayısı 27 oldu
17:13 "Geceleri eşim beni reddediyor" diyen kadın, ünlü ilişki terapistinden yardım istedi
17:04 Toprakta saatler süren kazı sonucu ortaya çıkarılan yüzüğün üzerindeki yazı mest etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 20:01:08. #1.13#
SON DAKİKA: Putin: "Bu yıl, geçtiğimiz yılki yangınların tekrarlanmasına izin veremeyiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement