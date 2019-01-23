Son Dakika Haberleri: Putin: "Şam'ın Kürtlerle Diyalog İçerisinde Olmasını Teşvik Ediyoruz.

Putin: "Şam'ın Kürtlerle Diyalog İçerisinde Olmasını Teşvik Ediyoruz.

1 saat önce

Putin: "Şam'ın Kürtlerle diyalog içerisinde olmasını teşvik ediyoruz.

Putin:
Putin: " Şam'ın Kürtlerle diyalog içerisinde olmasını teşvik ediyoruz. Bu hem Suriye toplumunda birlik sağlayacak hem de komşu ülkelerin hayrına olacaktır"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:59 Kaynak: AA

Vladimir Putin, Şam, Güncel
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