Putin: "Şam'ın Kürtlerle Diyalog İçerisinde Olmasını Teşvik Ediyoruz.
1 saat önce
Putin: "Şam'ın Kürtlerle diyalog içerisinde olmasını teşvik ediyoruz.
Putin
: " Şam
'ın Kürtlerle diyalog içerisinde olmasını teşvik ediyoruz. Bu hem Suriye
toplumunda birlik sağlayacak hem de komşu ülkelerin hayrına olacaktır"
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:59 Kaynak: AA
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