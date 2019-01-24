Son Dakika Haberleri: Rakka'da Halk Ypg-Pkk'yı Protesto Etti

Rakka'da Halk Ypg-Pkk'yı Protesto Etti

58 dakika önce

Suriye'nin Rakka ilinde halk, en son bölgede yaşayan bir sivili öldüren YPGPKK'yı protesto etti.

Rakka'da Halk Ypg-Pkk'yı Protesto Etti, System.String[]
Suriye'nin Rakka ilinde halk, en son bölgede yaşayan bir sivili öldüren YPGPKK'yı protesto etti. Al-Mansurah'ta baskılardan ve ölüm tehditlerinden bıktıklarını söyleyen kalabalık bir grup örgütün kontrol noktası olarak kullandığı yerleri ateşe verdi, yürüyüş düzenledi. Halk bu bölgede örgütün üs olarak kullandığı bir binayı da tahrip etti.

Yaşananlar ise gösteriye katılanlarca cep telefonuna kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:14 Kaynak: DHA

Dünya
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