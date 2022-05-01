Ramazan Bayramı kutlama mesajları - Son Dakika
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Ramazan Bayramı kutlama mesajları

01.05.2022 10:10
Ramazan Bayramı kutlama mesajları

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gürkan, mesajında, dayanışma ve hoşgörü ortamıyla bir ramazan ayının daha geride kaldığını belirtti.

Salgın nedeniyle 2 yıldır buruk geçen bayramların bu yıl birlik ve beraberlik için kutlanacağını ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Bu özel günün, Ramazan Bayramı'nın ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini, savaşların ve kavgaların yerini, hoşgörü ve barışa bırakmasını temenni ediyorum. Hayır dualarına her zaman muhtaç olduğumuz aile büyüklerimizin ziyaret edildiği, çocukların sevindirildiği, yoksulların, kimsesizlerin hatırlandığı bir bayram oldun.

Küskünlerin ve kırgınların barıştığı, sevgi ve dostlukla, birlik beraberlik içerisinde, huzurla geçireceğimiz bir bayram dileğiyle mübarek Ramazan Bayramı'nızı tebrik ediyor, barışın, huzurun, refahın ve mutluluğun kenti olan Edirne'de tekrar coşkuyla kutlayacağımız nice bayramlar diliyorum."

- AK Parti İl Başkanı Belgin İba'nın mesajı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da yayımladığı mesajda bayramın tüm İslam alemi ve insanlık için sağlık, sevgi, barış, kardeşlik ve huzura vesile olması temennisinde bulundu.

Geçen yıl salgın gölgesinde kutlanan Ramazan Bayramı'nı bu yıl yeniden coşkulu şekilde bir arada kutlayacak olmanın mutluluğu ve heyecanı içerisinde olduklarını ifade eden İba, şunları kaydetti:

Başkan İba, " Devletimizin yaptığı aşılama çalışmaları da etkisini gösterdi, vatandaşlarımız da aşılarını zamanında yaptırarak bu sürecin geçmesine destek oldu. Çok şükür eski özlediğimiz günlere kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Normalleşme sürecine girdiğimiz bu dönemde Ramazan Bayramı'na ulaşma sevinci yaşıyoruz. Tüm hemşerilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlarken, bayram sabahı neşesi ile dolu sağlıklı, huzurlu bir hayat geçirilmesini dilerim." ifadelerine yer verdi.

CHP İl Başkanı Pekcanlı'nın mesajı

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı da mesajında dini ve milli bayramların barışın ve kardeşliğin özel günleri olduğunu belirtti.

İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Pekcanlı, şunları kaydetti:

"Birbirimizle, arkadaşlarımızla, dostlarımızla, sevdiklerimizle, ailemizle, sosyal dayanışma ile yanlarında olduğumuz hiç tanımadığımız ihtiyaç sahibi insanlarımızla kurduğumuz bağlarda insani değerlerimizi ortaya koyabilmemiz çevremizi, şehrimizi, ülkemizi ve dünyayı daha yaşanır kılacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle dini bayramlarımızın özgürce kutlanılmasını sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyor, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum."

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Ramazan Bayramı, Recep Gürkan, Edirne, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ramazan Bayramı kutlama mesajları - Son Dakika


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