Son Dakika Haberleri: Ramazan Bayramına doğru
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Ramazan Bayramına doğru

1 saat önce

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bilgin mesajında, bayramların milli ve manevi bütünleşmenin en üst seviyede yaşandığı en değerli günler olduğu belirtti.
Ramazan Bayramı'nın ülkemiz başta olmak üzere tüm insanlığına sevgi, barış ve kardeşlik getirmesini dileyen Bilgin, şunları kaydetti:
"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan mübarek Ramazan ayını geride bırakarak, milletçe, muhabbetle kucaklaştığımız bir bayrama daha kavuşmuş bulunuyoruz.
Bayramlar, kardeşlik, birlik ve beraberliğimiz için mükemmel bir vesile, eşsiz bir fırsattır. Toplum hayatımızda çok özel ve anlamlı bir yeri olan, Milletimizin manevi değerlerinin, sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel şekilde yaşatır. Bayram günleri, vatandaşlarımızı birbirlerine sevgi ve saygı içerisinde yaklaştıran, aile fertlerinin, akraba, dost ve arkadaşların bir araya gelmesini sağlayan önemli bir gündür. Bu vesileyle, Ramazan Bayramını en kalbi dileklerimle kutluyor, bu mübarek bayramın, bizleri her zamankinden daha çok birbirimize yakınlaştırmasını, kardeşliğimizi ve dostluğumuzu pekiştirmesini temenni ediyorum."
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:58 Kaynak: AA
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