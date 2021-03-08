Rasim Öztekin'in doktorundan korkutan açıklama - Son Dakika

Tiyatro ve sinemanın usta oyuncusu Rasim Öztekin, dün öğle saatlerinde fenalaştı. Kalp kriz sonucu kalbi duran 62 yaşındaki sanatçı, ilk olarak Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahale sonrasında hayata döndürülen sanatçı, daha sonra İstanbul Doktor Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi'ne sevk edildi.

'DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR'





Öztekin'in sağlık durumu ile ilgili hastanenin başhekimi Prof. Dr. Cevdet Uğur Koçoğulları yaptığı açıklamada şunları söyledi:





-Sayın Rasim Öztekin dün öğle saatlerinde evinde fenalaşması üzerine eşi tarafından ilk müdahalesi yapılarak 112 ekiplerimize haber verilmiş. 112 ekipleri tarafından yerinde müdahalesi yapılan hasta en yakın Beykoz Devlet Hastanesine götürülmüş.





-Beykoz Devlet Hastanesi'nde ek müdahaleleri yapılan hastanın kardiyak durumunun stabilleşmemesi üzerine hastanemiz ile kontağa geçildi ve hastanemize getirildi.





'ACİLEN AMELİYATA ALDIK'

-Dün öğlen saat 15.30 sıralarında hastanemizin acil servisine getirilen, daha önceden kardiyak problemleri nedeniyle tedavi alan hastayı acilen ameliyata aldık.

-Ameliyathanede yapay kalp destek cihazı, geçici kalp destek cihazı ekmo dediğimiz cihazı bağladık.





'STENT UYGULAMASI YAPILDI'

-Ekmo cihazı eşliğinde hastayı koronel anjiyografi ünitemize aldık. Koronel anjiyografi ünitesinde tıkanmış olan damarına da stent uygulaması yapıldı. Hasta bu haliyle yoğun bakıma alındı.

'HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR'

-Yoğun bakımda şu an ekmo cihazı, intraortik balon desteğiyle entübe olarak takip edilmekte. Hastanın hayati tehlikesi bulunmakta ve durumu ciddiyetini korumaktadır. (DHA)