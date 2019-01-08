Son Dakika Haberleri: Rektör Battal'dan Vali Bilmez'e Ziyaret

Rektör Battal'dan Vali Bilmez'e Ziyaret

28 dakika önce

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ve beraberindeki heyet, Van Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevlerine başlayan Vali Mehmet Emin Bilmez'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Rektör Battal'dan Vali Bilmez'e Ziyaret, System.String[]
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ve beraberindeki heyet, Van Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevlerine başlayan Vali Mehmet Emin Bilmez'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Rektör Battal, Vali Bilmez'e yeni görevinde başarılar dileyerek, şehrin kalkınması için herkese farklı görevler düştüğünü, bu anlamda Van YYÜ olarak ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Rektör Battal, Van YYÜ olarak yapılacak her işbirliğinde paydaş olmaktan mutluluk duyacaklarını söyledi.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal'a ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Vali Mehmet Emin Bilmez ise, Van'a atandığı için mutlu ve gururlu olduğunu, Van'ın her açıdan gelişmesi, kalkınması için Van YYÜ ile birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacağını ifade etti. Vali Bilmez, Van YYÜ'nün her geçen gün büyüyen ve gelişen bir üniversite olduğunu, illerin her açıdan gelişmesinde üniversitelerin önemli bir rol oynadığını, Van YYÜ'nün de kentin kalkınmasında gerekli desteği her zaman vereceğine inancının tam olduğunu söyledi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:23 Kaynak: İHA

Peyami Battal, Rektör, Van, Güncel
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