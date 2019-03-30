Son Dakika Haberleri: Rektör Prof. Dr. Hatipoğlu, Aiçü Rektörü Prof. Dr. Karabulut'u Ziyaret Etti

Rektör Prof. Dr. Hatipoğlu, Aiçü Rektörü Prof. Dr. Karabulut'u Ziyaret Etti

6 dakika önce

YÖK Üyesi ve Gaziantep İslam ve Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'u ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Hatipoğlu, Aiçü Rektörü Prof. Dr. Karabulut'u Ziyaret Etti, System.String[]
YÖK Üyesi ve Gaziantep İslam ve Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'u ziyaret etti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyesi ve Gaziantep İslam ve Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Kredi ve Yurtlar Kurumu Ağrı İl Müdürlüğünün düzenlediği ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan "Nebi'nin Ayak İzleri" adlı programları için geldikleri Ağrı'da İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'u ziyaret etti. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:20 Kaynak: İHA

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