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Rektör Şevli, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı
6 saat önce
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda kalan öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:20 Kaynak: AA
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda kalan öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında üniversite yerleşkesindeki yurtta öğrencilerle bir araya gelen Şevli, akademik kariyerini ve yaşam öyküsünü anlattı.
Şevli, sıcak bir ortamda gerçekleşen etkinlikte öğrencilerin sorularını da içtenlikle yanıtladı.
Etkinliğe Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kayri, Genel Sekreter Doç. Dr. Sebaheddin Şevgin ve KYK şube müdürleri katıldı.
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