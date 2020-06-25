Restorantlarda zeytinyağı ile zahter ikram edilecek - Son Dakika

Restorantlarda zeytinyağı ile zahter ikram edilecek

Kilis'te, lokanta ve iş yerlerinde yöresel baharatlardan oluşan zahter ile Kilis zeytinyağı müşterilere ücretsiz ikram yapılmaya başlanması için protokol imzalandı.

Kilis'te, lokanta ve iş yerlerinde yöresel baharatlardan oluşan zahter ile Kilis zeytinyağı müşterilere ücretsiz ikram yapılmaya başlanması için protokol imzalandı.

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Kilis Zeytin Araştırma ve Geliştirme Derneği (KİZADER)ile ASKON Kilis İl Başkanlığı tarafın desteklenen projeyle lokanta ve restorantlarda Kilis Zeytinağı ile yöresel baharatlardan oluşan zahter ikram edilecek.


KİZADER Başkanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, Amaçlarını Kilis zeytinyağı ile zahterinin tanıtımı olduğunu ifade ederek, "dünyaca ünlü zeytinyağımız ile zahterimizin Kilis'teki lokantalarda ve restorantlarda ücretsiz olarak ikram edilmesi için bir proje hazırladık. Bu projemize ASKON Kilis İl Başkanı Mehmet Ali Eryılmaz ile yönetim kurulu üyeleri destek oluyorlar. Altun Huzme zeytinyağı firması da sponsorluğunu yapıyor. Bizim amacımız, sadece Kilis zeytinyağını ve zahteri tanıtmaktır. Bilindiği üzere Kilis zeytinyağı Berlin Global Olive Oil Awards - 2020'de altın madalya alan ve San Remo Masters of Olive Oil 2020 Uluslararası Zeytinyağı Yarışmasında üstün kalite ödülüne layık görüldü. Kilis zeytinyağımızın kalite standartlarının arttırılarak ulusal ve uluslararası pazarlarda talep gören bir ürün haline getirilmesi gerekmektedir. Kilis zeytinyağının üretimi ve pazarlanması konusunda valilik, belediye, Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları devam etmektedir. Ancak ne yazık ki, kaliteli zeytinyağı üretimi, ambalajlama, markalaşma ve pazarlama konusunda daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir" dedi.


ASKON Kilis İl Başkanı Mehmet Ali Eryılmaz, Kilis zeytinyağının tanıtılması için üzerlerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını ifade ederek, "Zeytinyağı markalarından çok Kilis zeytinyağının tanıtılması gerekiyor. Markalar kendi tanıtımlarını zaten yapıyor. Biz el ele vererek, Kilis'in bütün değerlerini bir araya getirerek, kendi öz organik yağımızın tanıtılması gerekiyor. ASKON olarak biz her türlü desteği vermeye hazırız. Yurt içinde, yurt dışında tanıtımın yapılması gerekiyor. Tüm sivil toplum örgütü, kurum ve kuruluşların bir araya gelerek, çalışma yapılması gerekiyor" diye konuştu.


Daha sonra lokanta ve restorantlarda Kilis Zeytinyağı ile zahter ikram edilmesi için iş yeri sahipleriyle protokol imzalandı. - KİLİS

Mehmet Ali Eryılmaz, Zeytinyağı, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 12:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Restorantlarda zeytinyağı ile zahter ikram edilecek - Son Dakika Ekonomi

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