Rıdvan Dilmen'den Emre Belözoğlu'na eleştiri: Böyle davranmamalıydı - Son Dakika

Rıdvan Dilmen'den Emre Belözoğlu'na eleştiri: Böyle davranmamalıydı

Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçını değerlendiren spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Gökhan Töre'nin kırmızı kart pozisyonuyla ilgili "Emre'nin davranışından dolayı Gökhan atıldı. Emre Belözoğlu bunun üzüntüsünü akşam yaşayacaktır ama iş işten geçti. Emre gibi bir oyuncu bunu yapmamalıydı" dedi.

Spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi. Dilmen, Malatyasporlu Gökhan Töre'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonda Emre Belözoğlu'nu eleştirdi.

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İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;

Maçın ikinci yarısını değerlendiren Dilmen, "Fenerbahçe'nin maçı çevirme arzusu, Yeni Malatyaspor içinde dramatik bir mağlubiyet odu. Haksız bir şekilde atılan bir oyuncu oldu. Gökhan atılıyor üzerine üst üste goller yiyorsunuz. Tam bitti derken gol yiyorsunuz ve küme düşme potasında kalıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

RODRIGUEZ SAHADA YOKTU

"Hakemin iki sarı kartının da hatalı olduğunu belirten Dilmen, "Altay müthiş bir şut çıkardı maç 0-0 giderken. Hasan Ali takımın iyilerindeydi. Dirar Kötü, Ozan iyi, Jailson iyi, Ekici vasat, Deniz vasat, Rodriguez sahada yoktu."

"EMRE BUNUN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞAYACAKTIR"

"Fenerbahçe prestij maçlarına devam ediyor. Malatya için kötü bir mağlubiyet oldu. İlk 6 için yoluna devam ediyor Fenerbahçe. Oyuncu etkinliği önemli. Emre'nin davranışından dolayı Gökhan atıldı. Ali Şansalan'ın iki sarı kartı da hatalı. İkisini de görmeden verdi. Emre Belözoğlu bunun üzüntüsünü akşam yaşayacaktır ama iş işten geçti. Emre gibi bir oyuncu bunu yapmamalıydı" açıklamasını yaptı."

"ÜZÜCÜ BİR GALİBİYET"

"Malatyaspor'un emeğine yazık oldu. Durup dururken adamı atıyorsun. O takımın emeğine yazık, oyuncuların emeğine yazık, hocanın emeğine yazık... Bence Emre Belözoğlu sportif direktörlüğe doğru evrilecektir, vizyonu olan bir insandır. Malatyaspor adına da bir Fenerbahçeli olarak üzgünüm. Üzücü bir galibiyet"

Emre Belözoğlu, Rıdvan Dilmen, Malatyaspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 21:04 

Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen'den Emre Belözoğlu'na eleştiri: Böyle davranmamalıydı - Son Dakika Spor
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