Galatasaray, 2 farklı öne geçtiği Trabzonspor maçında sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından TRT Spor ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılıların yeni transferi Victor Nelsson'u beğenmediğini dile getirdi.
Rıdvan Dilmen yaptığı yorumda, "Galatasaray emekleme sürecini, özellikle Rumen oyuncularla geçiriyor, yürüme zamanları var. Nelsson'u pek beğenmedim açıkçası. Marcao döndüğünde, sanki Marcao - Luyindama'ya dönülür. 3 stoperin birincisi Luyindama" dedi.
Victor Nelsson'un Trabzonspor maçı performansı şöyle:
Son Dakika › Spor › Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın yeni savunmacısı Nelsson'u beğenmedi: Marcao-Luyindama'ya dönülür - Son Dakika Spor