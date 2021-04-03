Risk grubundaki diyaliz hastaları Kovid-19'dan sıkı tedbirle korunuyor - Son Dakika

Erzurum'da bulaş açısından yüksek risk grubunda olan diyaliz hastaları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan sıkı önlem ve tedbirlerle korunuyor.

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Dadaşkent semtindeki Ek Hizmet Binası'nda hizmet veren Diyaliz Merkezi'nde, salgının başlamasıyla Kovid-19 tedbirleri kapsamında hastalık açısından risk grubunda bulunan diyaliz hastalarını bulaştan koruma ve hijyen önlemleri en üst seviyelere çıkartıldı.

Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda harekete geçen İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir koordinesindeki hastane yönetimi, hastaların sevkiyatından diyaliz merkezindeki tedavi süreci ve evlerine bırakılana kadar bir dizi önlem aldı.

Yolculuk sırasında araçlarda tek kişilik koltuklarla taşınan hastaların, merkeze girişte ateşleri ölçülüyor, ardından maskeleri yenisiyle değiştirilerek tedaviye alınıyor.

Cihazların sürekli dezenfektanla temizlenmesi, hastaların yanında refakatçilerin kabul edilmemesi gibi önlemlerle hastalar, sağlıkçıların özverili çalışmasıyla Kovid-19'dan korunuyor.

Hastanenin başhekim yardımcısı ve diyaliz merkezi sorumlusu Dr. Fatih Aras, AA muhabirine, salgının üzerinden 1 yıl geçtiğini anımsatarak, diyaliz tedavisi görenlerin Kovid-19 bulaşı açısından önemli ölçüde risk grubundaki hastalar olduğunu söyledi.

Merkezde toplamda 120 hastanın tedavi gördüğünü anlatan Aras, "Hastaları Kovid-19'dan korumak ve bulaşı engellemek için salgının başlamasıyla seri tedbirler aldık. Hastaları diyalize aldığımızda refakatçi kabul etmedik, araçlara tek kişilik koltuklarla oturma planı sağladık. Merkeze giriş çıkışta ateş ölçümü yaparak hastaların maskelerini yeniledik." dedi.

Aras, hijyen ve temizlik anlamında hastaları korumak için diyaliz merkezinde hijyeni en üst seviyelere çıkardıklarını belirterek, bulaş riskini en aza indirmek için Bilim Kurulunun açıklama ve uyarılarına bağlı çalıştıklarını aktardı.

"Kesinlikle diyaliz merkezimizde bulaş olmadı"

Diyaliz hastalarını alınan önlemler sayesinde Kovid-19'dan çok iyi şekilde koruduklarını vurgulayan Aras, şöyle devam etti:

"Kesinlikle diyaliz merkezimizde Kovid-19 bulaşı olmadı. Bazı hastalarda Kovid-19 görüldü, onlar da pazarda, dışarıda veya evde birlikte yaşadığı kişilerden bulaşı aldı. Tespit edilen hastaları hemen planladığımız Erzurum Şehir Hastanesindeki Kovid-19 diyaliz ünitelerinde tedaviye aldık. Tedbirleri önceden almamız ve hastaları çok sıkı şekilde korumamızdan dolayı hastalar arasında fazla bulaş yayılmadan engellendi."

Diyaliz ve kronik rahatsızlıkları bulunan hastaların Kovid-19 açısından büyük risk grubunda olduğunu anımsatan Aras, "Diyaliz hastalarının vücut dirençleri hastalığa ve virüslere karşı çok daha duyarlı. Bu hastalara virüs bulaştığında ölüm gibi kötü sonuçlar meydana geliyor. Ekip olarak aldığımız tedbirler ve hayata geçirdiğimiz uygulamalardan dolayı hasta kaybetme oranımız bayağı düşük, bu durum bizi mutlu etti." dedi.

Aras, sağlıkçıların büyük fedakarlıkla Kovid-19 ile mücadelesinin sürdüğünü belirterek, sağlık ordusunun moral ve motivasyona ihtiyacı olduğunu aktardı.

Sağlık ordusuna en büyük desteğin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak verilmesi gerektiğini aktaran Aras, hem üçüncü bir dalganın yayılmasını engellemek hem de sağlıkçılara moral ve destek için kurallara daha sıkı riayet edilmesini sözlerine ekledi.

Hastalar merkezdeki hizmetlerden ve Kovid-19 için alınan önlemlerden memnun

Merkezde tedavi gören 2 çocuk babası Ahmet Şimşek de 5 yıldır diyaliz tedavisi gördüğünü anlatarak, merkezde alınan Kovid-19 önlemleriyle çok iyi korunduklarını dile getirdi.

Merkezin sürekli dezenfekte edildiğini ifade eden Şimşek, "Allah devletimize zeval vermesin, burada doktorundan hemşiresine bize çok iyi bakıyorlar. Belki evimizde bu kadar iyi hizmet etmezler. Kovid-19'a karşı herkes kurallara uysun." dedi.

Hasta Adem Artık da diyaliz merkezindeki hizmetten çok memnun olduklarını dile getirerek, "Burada temizlik ve hijyene çok önem veriyorlar, merkez saat başı temizleniyor. Diyaliz hastası olduğumuz için çok iyi korunmamız gerekiyor. Bu dönemde hiç evden çıkmadım. Servis araçlarında sosyal mesafeye dikkat edilerek merkeze getiriliyoruz." ifadelerini kullandı.