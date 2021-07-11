Rıza Akpolat 'Edebiyat ve Kitap Günleri'ne katıldı - Son Dakika

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediyesi'nin Toplumsal Yayın Grubu iş birliğiyle yayınevlerini bir araya getirerek Levent Çarşı Meydanı'nda "Edebiyat ve Kitap Günleri" kapsamında düzenlediği fuarı ziyaret ederek çok sayıda kitap aldı. Fuar, vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördü.

Beşiktaş Belediyesi'nin ev sahipliğinde 5 Temmuz'da başlayan "Edebiyat ve Kitap Günleri" fuarı kitapseverlerle yayınevlerini bir araya getirmeye devam ediyor. 18 Temmuz'a kadar açık olacak fuarda kitapseverler ülkemizin değerli yazarlarıyla buluşmaya devam edecek. Levent Çarşı Meydanı'nda kurulan kitap fuarını ziyaret eden Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, bütün kitap stantlarını tek tek gezerek çok sayıda kitap aldı.

HEM SOHBET HEM HATIRA I

Yayınevi sahipleri kendilerine Beşiktaş'ta stant kurma imkanı sağladığı için Akpolat'a teşekkür ederken, Akpolat da fuarda kitapsever komşularıyla hem bol bol sohbet etti hem de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Herkesi edebiyat ve kitap günlerine davet eden Başkan Akpolat, "Toplumsal Yayın Grubu iş birliğiyle 'Edebiyat ve Kitap Günleri' kapsamında Levent Çarşı Meydanı'nda düzenlediğimiz kitap fuarımızı Levent Mahallesi Muhtarımız Atacan Türk ile birlikte ziyaret ettim. 18 Temmuz'a kadar uğramanızı tavsiye ederim" diye konuştu.