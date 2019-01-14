Rize 13 Gösterişli Köprü Listesine Karadeniz'den 2 Köprü Girdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'kulturportali' üzerinden 'Tarihin Tanıkları Köprüler' başlığıyla belirlediği 13 gösterişli köprü listesinde Karadeniz'den 2 köprü yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'kulturportali' üzerinden 'Tarihin Tanıkları Köprüler' başlığıyla belirlediği 13 gösterişli köprü listesinde Karadeniz'den 2 köprü yer aldı. Artvin'de Ortacalar Çifte Köprüler ile Rize'de Osmanlı (Timsivat) tarihi kemer köprüleri, bölgeyi bu yıl ziyaret eden 1 milyonu aşkın ziyaretçinin ilk uğrak yerleri oldu.



Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'kulturportali' üzerinden 'Tarihin Tanıkları Köprüler' başlığıyla Türkiye'deki 13 gösterişli köprüyü belirledi. Listede, Karadeniz'den 2 kemer köprü yer aldı. Artvin'de Kamilet Vadisi'nde Ortacalar Çifte Köprüler ile Rize'de Fırtına Vadisi'nde Osmanlı (Timsivat) tarihi kemer köprüleri listede yer buldu.



ORTACALAR ÇİFTE KÖPRÜLER



Artvin'in Arhavi ilçesinde birbirini tamamlayan ve tam daire olma özelliği taşıyan tarihi Çifte Köprüler, 18'inci yüzyılda Osmanlı döneminde yapıldığı tahmin ediliyor. Türkiye'nin kuzey doğusunda, Gürcistan sınırında yer alan Artvin, yaban hayatını, bitki çeşitliliğini, yaşlı ormanları, göl ve şelaleleri barındıran eşsiz doğasının yanı sıra asırlara meydan okuyan taş köprüleriyle de alternatif turizmde ilgi odağı konumunda. Tarihi köprüler arasında yer alan Arhavi ilçesine bağlı Ortacalar bucak merkezindeki Çifte Köprüler, yılın her dönemi yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Tam daire olacak şekilde birbirini tamamlayan ve zengin bitki çeşitliliğiyle ünlü Kamilet Vadisi'nden akan derenin üzerine kesme taş kullanılarak yapılan köprüler, yöredeki taş işçiliğinin önemli örneklerinden sayılıyor.



OSMANLI (TİMSİVAT) KÖPRÜSÜ



Rize'de, Karadeniz'e kavuşan Fırtına Deresi'nden Ayder Yaylası'na uzanan güzergah boyunca yer alan çok sayıda kemer köprüden biri olan Osmanlı dönemi eserlerinden Timisvat Kprüsü, Köprüköy ile Hoşdere köyleri arasında ulaşımı sağlıyor. Çiftkemerli ve Osmanlı adlarıyla da anılmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda restore edilen köprü, biri büyük diğeri küçük iki gözlü kemer formunda inşa edildi. 18'inci Yüzyıldan kalma zarif köprünün zemini taş döşeli, korkulukları ve gövdesi ise kesme düz taştan yapılmıştır. Anıtlar Kurulu tarafından tescil edilen yapı 35 metre uzunluğunda, 13 metre yüksekliğinde ve 2,7 metre genişliğinde olup, günümüzde yaya geçişinde kullanılmaktadır.



'ÖNEMLİ TURİZM ALANLARI OLDU'



Rize Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu, Fırtına Vadisi'ni yılda 1 milyon aşkın kişinin ziyaret ettiğini belirterek Bölgemize gelenler Osmanlı kemer köprüsünü ziyaret ediyor. Köprüler ilimizin kültürel anlamdaki en büyük varlıkları. Yüzyıllardır vadileri birbirine bağlayan taş köprüler önemli turizm alanları oldu. 120'yi aşkın ilimizde taş köprü var. Rize aynı zamanda taş köprüler kenti. Tarihi kemer köprüler çok önemli. Her bir gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Türkiye'de yaklaşık 1400 taş kemer köprü var. Bunların yüzde 10'u Rize'de. Bu değerlendirme bizim için çok kıymetli. Gelen yerli ve yabancı turistle bu tarihi yapılara çok ilgi gösteriyor dedi.

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