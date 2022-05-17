Rize-Artvin Havalimanı açılışında SOLOTÜRK'ün gösterisi nefes kesti - Son Dakika
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Rize-Artvin Havalimanı açılışında SOLOTÜRK'ün gösterisi nefes kesti

17.05.2022 21:39

Rize-Artvin Havalimanı açılışında SOLOTÜRK'ün gösterisi nefes kesti Milli Savunma Bakanlığı, Rize-Artvin havaalanının açılış töreni'nde SOLOTÜRK ekibinin nefes kesen kokpit görüntülerini paylaştı.

Rize- Artvin Havalimanı açılışında SOLOTÜRK'ün gösterisi nefes kesti

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Rize-Artvin havaalanının açılış töreni'nde SOLOTÜRK ekibinin nefes kesen kokpit görüntülerini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Rize-Artvin havaalanının açılış töreni sonrasında SOLOTÜRK ekibi tarafından bir gösteri gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı nefesleri kesen bu gösterinin kokpit görüntülerini sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştı.

Rize-Artvin Havalimanı açılışında SOLOTÜRK'ün gösterisi nefes kesti
Rize-Artvin Havalimanı açılışında SOLOTÜRK'ün gösterisi nefes kesti
Rize-Artvin Havalimanı açılışında SOLOTÜRK'ün gösterisi nefes kesti
Rize-Artvin Havalimanı açılışında SOLOTÜRK'ün gösterisi nefes kesti

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Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Rize Artvin Havalimanı, Artvin, 3. Sayfa, Genel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rize-Artvin Havalimanı açılışında SOLOTÜRK'ün gösterisi nefes kesti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rize-Artvin Havalimanı açılışında SOLOTÜRK'ün gösterisi nefes kesti - Son Dakika
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