Belirlenen adreslerde yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca, bir şarjör, 96 tabanca fişeği, 6 uyuşturucu kullanma aparatı ve folyosu, 200 gram esrar, 34 kök kenevir bitkisi ve 5 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Kaynak: AA

Kalkandere, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rize'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.