Suyun bulanıklığı ve debisinin yüksekliği nedeniyle güçlük yaşayan ekipteki görevliler, kendilerini iple bağlayarak dereye girmeye çalıştı. Arama ekipleri, çubuklar yardımıyla suda Ummanlı turiste ait bir ize ulaşmak için mücadele verdi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fotoğraf çektirirken dereye düşüp kaybolan turisti arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.