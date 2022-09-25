Rize'de trafik kazasında şehit olan uzman çavuşun cenazesi Kayseri'ye getirildi - Son Dakika
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Rize'de trafik kazasında şehit olan uzman çavuşun cenazesi Kayseri'ye getirildi

25.09.2022 18:28
Rize'de trafik kazasında şehit olan uzman çavuşun cenazesi Kayseri'ye getirildi

Rize'de görevi sırasında kamyonetin çarpması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Osman Özsoy'un (30) cenazesi, memleketi Kayseri'ye getirildi.

Rize'de görevi sırasında kamyonetin çarpması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Osman Özsoy'un (30) cenazesi, memleketi Kayseri'ye getirildi.

Rize Jandarma Komutanlığı önündeki törenin ardından askeri uçakla Kayseri Havalimanı'na getirilen şehit için Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşları tarafından uçaktan alınarak cenaze aracına konuldu.

Hatice Özsoy, törene şehit eşinin üniformasıyla katıldı.

Özsoy'un cenazesi, yarın Develi ilçesine bağlı Kılıçkaya köyünde toprağa verilecek.

Özsoy, görev yaptığı İyidere İlçe Jandarma Komutanlığı önünde dün aracı arızalan kişiye yardım ederken kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

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Kaynak: AA

Osman Özsoy, Kayseri, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de trafik kazasında şehit olan uzman çavuşun cenazesi Kayseri'ye getirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Rize'de trafik kazasında şehit olan uzman çavuşun cenazesi Kayseri'ye getirildi - Son Dakika
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