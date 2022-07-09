Rize Merkez 'e bağlı İslampaşa Mahallesinde sahiplerinin elinden kurtulan boğa bir anda kaçmaya başladı. İslampaşa mahallesi, Portakallık mahallesi, Bağdatlı mahallesi ve Gülbahar mahallesi boyunca sahiplerinden kaçan boğa Menderes Bulvarı'na inerek sürücülere de zor anlar yaşattı. Rize Belediyesi Kurban Timi tarafından Gülbahar mahallesinde sakinleştirici iğne ile müdahale edilen boğa 1 saatlik uğraşın sonunda sakinleştirildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Rize'de kaçan kurbanlık boğa sahiplerine zor anlar yaşattı - Son Dakika

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