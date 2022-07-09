Rize'de kaçan kurbanlık boğa sahiplerine zor anlar yaşattı
RİZE Rize'de sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık boğa sahiplerine zor anlar yaşadı.
Rize Merkez'e bağlı İslampaşa Mahallesinde sahiplerinin elinden kurtulan boğa bir anda kaçmaya başladı. İslampaşa mahallesi, Portakallık mahallesi, Bağdatlı mahallesi ve Gülbahar mahallesi boyunca sahiplerinden kaçan boğa Menderes Bulvarı'na inerek sürücülere de zor anlar yaşattı. Rize Belediyesi Kurban Timi tarafından Gülbahar mahallesinde sakinleştirici iğne ile müdahale edilen boğa 1 saatlik uğraşın sonunda sakinleştirildi.
Daha sonra kamyona yüklen boğa kesileceği alana taşındı.
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