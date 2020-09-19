Rize'de sağanak sel ve heyelana neden oldu - Son Dakika

Rize'de sağanak sel ve heyelana neden oldu

RİZE - Rize'de bugün yaşanan şiddetli yağış Ardeşen ilçesinin Kaçkar Köyü'nde etkili oldu.

Rize'yi etkisi altına alan şiddetli sağanak yağmur bugün Ardeşen İlçesi'ne bağlı Kaçkar köyünde sel ve heyelanlara neden oldu. Köyün içerisinden geçen dere taştı. Heyelan köydeki bir çok tarım alanının sular altında kalmasına neden olurken, can kaybının yaşanmadığı köye ulaşım ise yoldaki sel ve heyelanlar ile güçlükle sağlanıyor. Köy yolundaki balçığın kaldırılması için de Rize İl Özel İdaresi ekipleri harekete geçti.