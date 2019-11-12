Son Dakika Haberleri: Roger Federer ilk galibiyetini aldı
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Roger Federer ilk galibiyetini aldı

6 saat önce

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvadaki Bjorn Borg Grubu maçında, 3 numaralı seribaşı Roger Federer ile 8 numaralı seribaşı Matteo Berrettini karşılaştı.

Roger Federer ilk galibiyetini aldı, System.String[]

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvadaki Bjorn Borg Grubu maçında, 3 numaralı seribaşı Roger Federer ile 8 numaralı seribaşı Matteo Berrettini karşılaştı.


Turnuvada 6 şampiyonluğu bulunan 38 yaşındaki Federer, rakibini 1 saat 18 dakika süren müsabakada 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.


İlk maçında Avusturyalı Dominic Thiem'e kaybeden İsviçreli tenisçi, turnuvadaki ilk galibiyetini elde etti.


Turnuvanın üçüncü günü, Bjorn Borg Grubu'ndaki Novak Djokovic-Dominic Thiem maçıyla tamamlanacak.

Roger Federer, Bjorn Borg, İngiltere, Londra, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:23 
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