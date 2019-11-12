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Roger Federer ilk galibiyetini aldı
6 saat önce
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvadaki Bjorn Borg Grubu maçında, 3 numaralı seribaşı Roger Federer ile 8 numaralı seribaşı Matteo Berrettini karşılaştı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvadaki Bjorn Borg Grubu maçında, 3 numaralı seribaşı Roger Federer ile 8 numaralı seribaşı Matteo Berrettini karşılaştı.
Turnuvada 6 şampiyonluğu bulunan 38 yaşındaki Federer, rakibini 1 saat 18 dakika süren müsabakada 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.
İlk maçında Avusturyalı Dominic Thiem'e kaybeden İsviçreli tenisçi, turnuvadaki ilk galibiyetini elde etti.
Turnuvanın üçüncü günü, Bjorn Borg Grubu'ndaki Novak Djokovic-Dominic Thiem maçıyla tamamlanacak.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:23
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