Romanya'da Yayalara Özel Caddeler - Son Dakika
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Romanya'da Yayalara Özel Caddeler

02.05.2022 15:22
Romanya'da Yayalara Özel Caddeler

BÜKREŞ, 2 Mayıs (Xinhua) -- Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan bir caddede sadece yayalara ayrılmış bir alandaki insanlar görülüyor, 1 Mayıs 2022. Bükreş Belediyesi, "Açık Caddeler" etkinliğinin yeni bir versiyonunu hayata geçiriyor.

BÜKREŞ, 2 Mayıs (Xinhua) -- Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan bir caddede sadece yayalara ayrılmış bir alandaki insanlar görülüyor, 1 Mayıs 2022. Bükreş Belediyesi, "Açık Caddeler" etkinliğinin yeni bir versiyonunu hayata geçiriyor. Bu kapsamda bu yıl 30 Nisan ile 16 Ekim tarihleri arasında hafta sonları şehrin birçok caddesi, insanların çeşitli etkinliklerde bulunabilmesi için yalnızca yayalara özel alanlara dönüştürülecek. (Fotoğraf: Gabriel Petrescu/Xinhua)

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1 Mayıs, Romanya, Nisan, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Romanya'da Yayalara Özel Caddeler - Son Dakika


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