Son Dakika Haberleri: Romanyalı Öğrenciler Kbü'de

Romanyalı Öğrenciler Kbü'de

42 dakika önce

Erasmus Öğrenim Hareketliliği kapsamında Romanya'dan Karabük'e gelen öğrenciler, 2019 yılı Bahar dönemi süresince eğitim ve öğretim hayatına Karabük Üniversitesinde devam edecek.

Romanyalı Öğrenciler Kbü'de, System.String[]
Erasmus Öğrenim Hareketliliği kapsamında Romanya'dan Karabük'e gelen öğrenciler, 2019 yılı Bahar dönemi süresince eğitim ve öğretim hayatına Karabük Üniversitesinde devam edecek.

Karabük Üniversitesine gelen 6 Romanyalı öğrenciler 2019 yılı Bahar döneminde Safranbolu Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'nde öğrenimlerini sürdürecek.

Misafir öğrencilerin Karabük Üniversitesini tercih etme sebepleri arasında Karabük Üniversitesinin uluslararası öğrencilere sağladığı imkanları ve eğitimdeki kalitesini gösterdi.

Romanyalı öğrencilerden Palers George, "Karabük Üniversitesine ikinci kez geliyorum, ilk geldiğimde burası çok hoşuma gitmişti. Üç sene önce lisans düzeyinde gelmiştim. Şimdi ise yüksek lisans öğrencisi olarak geldim. Buradaki insanlar çok iyi ve eğitimi kaliteli" ifadelerini kullandı.

Adina Ştefania Bodorin ise "Karabük Üniversitesini, hocalarımız ve arkadaşlarımız tavsiye etti. Karabük Üniversitesini çok beğendim. Üniversitenin eğitim imkanlarının çok iyi olduğunu öğrendim. Bu yüzden Karabük Üniversitesini tercih ettim" şeklinde konuştu. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:25 Kaynak: İHA

Safranbolu, Erasmus, Romanya, Karabük, Güncel
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