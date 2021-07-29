Üye Girişi
RTÜK'ten 'yangın yayınları'na ilişkin açıklama - Son Dakika

RTÜK'ten 'yangın yayınları'na ilişkin açıklama

29.07.2021 22:31
RTÜK'ten 'yangın yayınları'na ilişkin açıklama, System.String[]

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), orman yangınlarına ilişkin yayınlarda halkı olumsuzluğa yönlendirebilecek içeriklerin ortaya konulduğunu bildirdi.

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), orman yangınlarına ilişkin yayınlarda halkı olumsuzluğa yönlendirebilecek içeriklerin ortaya konulduğunu bildirdi. Açıklamada, "Yayıncı kuruluşlarımızın, halkı yanlış yönlendirebilecek üsluptan sakınmaları ve abartılı ses ve görüntülere yer vermemeleri gerekmektedir. Bilhassa çocukların ekran başında olabileceği saatlerde korku ve endişe uyandırıcı görüntülerin servis edilmemesi son derece önemlidir" denildi.

RTÜK, haber ajansları ve kanalların yangınlarla ilgili yayınlarına ilişkin açıklama yayımladı. Antalya'nın Manavgat ilçesi başta olmak üzere yurdun çeşitli noktalarında çıkan orman yangınlarının vatandaşları derinden yaraladığı belirtilen açıklamada, yayıncı kuruluşlar özel itina göstermeye davet edildi.

'ENDİŞE UYANDIRICI GÖRÜNTÜLER SERVİS EDİLMEMELİ'Yangınlara ilişkin yapılan yayınlarda, bölge halkı başta olmak üzere milleti olumsuzluğa yönlendirebilecek içeriklerin ortaya konulduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Televizyonlarımızın haber ekipleri de yangınlara ilişkin canlı yayınlar yapmakta ve gelişmeler izleyicilere aktarılmaktadır. Ancak, can ve mal kaybına yol açan orman yangınlarına ilişkin olarak yapılan yayınlarda, zarar gören bölge halkı başta olmak üzere milletimizi olumsuzluğa sevk edebilecek içeriklerin ortaya konulduğu görülmektedir. Toplumsal hassasiyetin oluştuğu bu durumlarda yayıncı kuruluşlarımızın sorumluluk bilinci içinde haberlerini titizlikle ele alması şarttır. 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinin ilgili bendinde 'Yayın hizmetleri, ….gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır; soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz; haberin verilişinde abartılı ses ve görüntüye, doğal sesin dışında efekt ve müziğe yer verilemez; görüntülerin arşiv veya canlandırma niteliği ile ajanslardan veya başka bir medya kaynağından alınan haberlerin kaynağının belirtilmesi zorunludur' hükmü yer almaktadır. Yayıncı kuruluşlarımızın bu amir hükmü özenle dikkate alması, haberlerinde halkı yanlış yönlendirebilecek üsluptan sakınmaları ve abartılı ses ve görüntülere yer vermemeleri gerekmektedir. Bilhassa çocukların ekran başında olabileceği saatlerde korku ve endişe uyandırıcı görüntülerin servis edilmemesi son derece önemlidir."'RESMİ YETKİLİLER DIŞINDAKİ AÇIKLAMALARA RİAYET EDİLMEMELİ'

Kulaktan dolma bilgilere yayınlarda yer verilmemesi gerektiğine işaret edilen açıklamanın devamında, "Yayınlarda, orman yangınlarına dair resmi yetkililer dışındaki açıklamalara ve kulaktan dolma bilgilere riayet edilmemesi, özellikle sosyal medya üzerinden korku ve panik oluşturabilecek asılsız haberlere yer verilmemesi sağlıklı bilgi akışı açsından kaçınılmazdır. Bu minvalde yayıncı kuruluşlarımızdan bu ve bunun gibi afet durumlarında özel itina beklediğimizin altını çizerek, aksi durumun çeşitli yaptırımları doğuracağını hatırlatırız" denildi.


Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Manavgat, Antalya, Radyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel RTÜK'ten 'yangın yayınları'na ilişkin açıklama - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Marmaris'teki yangında bir kişi hayatını kaybetti 22:09 Son Dakika: Marmaris'teki yangında bir kişi hayatını kaybetti Tüyler ürperten fotoğraflar! Hava kararınca Marmaris'teki yangının büyüklüğü ortaya çıktı 21:59 Tüyler ürperten fotoğraflar! Hava kararınca Marmaris'teki yangının büyüklüğü ortaya çıktı Manavgat'taki yangını çıkardığı iddia edilen kişilere linç girişimi 21:41 Manavgat'taki yangını çıkardığı iddia edilen kişilere linç girişimi
Muş'ta arabaya giren yılan İstanbul'a kadar aileyle birlikte yolculuk yaptı 21:28 Muş'ta arabaya giren yılan İstanbul'a kadar aileyle birlikte yolculuk yaptı Marmaris'te yangını kaydeden vatandaştan dikkat çeken sözler: Biri ormanı ateşe verdi bak 20:29 Marmaris'te yangını kaydeden vatandaştan dikkat çeken sözler: Biri ormanı ateşe verdi bak Ronaldo'nun eski sevgilisi Irina Shayk'ın peş peşe üstsüz paylaşımları ortalığı salladı 19:36 Ronaldo'nun eski sevgilisi Irina Shayk'ın peş peşe üstsüz paylaşımları ortalığı salladı
Adana Demirspor durmuyor! Dünyaca ünlü futbolcu David Luiz ile her konuda anlaşmaya varıldı 19:01 Adana Demirspor durmuyor! Dünyaca ünlü futbolcu David Luiz ile her konuda anlaşmaya varıldı Marmaris'teki yangını oyun oynayan çocuklar çıkardı iddiası! Pedagogların karakola gelmesi bekleniyor 18:38 Marmaris'teki yangını oyun oynayan çocuklar çıkardı iddiası! Pedagogların karakola gelmesi bekleniyor

Son Dakika Haberleri
18:10 Manavgat'taki adeta can pazarı yaşandı! Alevler içinde kalan mahalleden zor kurtuldular
18:00 TFF'nin başlattığı ilginç orman projesi! Her sarı kart için 1, kırmızı kart için de 5 adet fidan dikilecek
17:51 İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 15 zam! En kısa mesafe 311 lira oldu
17:50 Alişan'a bir acı daha! Kardeşinden sonra kuzenini de kaybetti
17:32 Manavgat yangınında can veren çiftle ilgili yürek burkan detay: Kapılar kilitliydi
17:25 Türk takımlarının karnesi kötü! Avrupa'da 97 maçta 56 mağlubiyet
17:23 Bodrum ve Milas'ta alevler büyüdü! Büyük otellerde bulunan turistler teknelerle tahliye edildi
16:52 Beşiktaş'la yollarını ayırıp Trabzonspor'a geçen Dorukhan'ın, forma numarası ve kazanacağı ücret netleşti
16:44 Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 8 ilimizde orman yangını var, kontrol altına almamız zaman alabilir
16:32 Mesut Özil orman yangınlarına kayıtsız kalmadı! Yıldız futbolcu vatandaşlara seslendi
CHP'li Engin Özkoç, Bakan Soylu'ya sabotaj iddiasını sordu: Sabotaj bulgusu yok, aşırı sıcaklıklar üzerinde duruluyor CHP'li Engin Özkoç, Bakan Soylu'ya sabotaj iddiasını sordu: Sabotaj bulgusu yok, aşırı sıcaklıklar üzerinde duruluyor         
22:43
Orman yangını çıkarmaya çalışan yabancı uyruklu 2 PKK'lı terörist yakalandı Orman yangını çıkarmaya çalışan yabancı uyruklu 2 PKK'lı terörist yakalandı         
22:07
Konferans Ligi'nde Petrocub'u rövanşta da 1-0 yenen Sivasspor, 3. ön eleme turuna yükseldi Konferans Ligi'nde Petrocub'u rövanşta da 1-0 yenen Sivasspor, 3. ön eleme turuna yükseldi         
21:54
Amerikalı oyuncu Megan Fox'tan çok konuşulacak itiraf: Gençlik yıllarımda cinsel fantezi oyuncakları kullandım Amerikalı oyuncu Megan Fox'tan çok konuşulacak itiraf: Gençlik yıllarımda cinsel fantezi oyuncakları kullandım         
21:35
Sık sık gerginlik yaşadığımız Yunanistan'dan Türkiye'ye yardım teklifi: Yangına müdahale için hazırız Sık sık gerginlik yaşadığımız Yunanistan'dan Türkiye'ye yardım teklifi: Yangına müdahale için hazırız         
21:23
Trabzonspor, Dorukhan'ın ardından Emre Mor'u da kadrosuna katıyor Trabzonspor, Dorukhan'ın ardından Emre Mor'u da kadrosuna katıyor         
20:06
Alevlerin sardığı Bodrum'da korkulan oldu! Alevler lüks otele sıçradı Alevlerin sardığı Bodrum'da korkulan oldu! Alevler lüks otele sıçradı         
19:30
Sarıklı görüntüleri tartışma yaratan Tuğamiral Mehmet Sarı görevden alındı Sarıklı görüntüleri tartışma yaratan Tuğamiral Mehmet Sarı görevden alındı         
18:41
İBB'nin UKOME toplantısında gergin anlar! Fena sinirlenen İmamoğlu kendini tutamadı İBB'nin UKOME toplantısında gergin anlar! Fena sinirlenen İmamoğlu kendini tutamadı         
18:28
Alişan'a bir acı daha! Kardeşinden sonra kuzenini de kaybetti Alişan'a bir acı daha! Kardeşinden sonra kuzenini de kaybetti         
17:51
Manavgat yangınında can veren çiftle ilgili yürek burkan detay: Kapılar kilitliydi Manavgat yangınında can veren çiftle ilgili yürek burkan detay: Kapılar kilitliydi         
17:33
Genç kızdan korkunç iddia: Patronum yazlık evindeki yan odada karısını uyutup, beni taciz etti Genç kızdan korkunç iddia: Patronum yazlık evindeki yan odada karısını uyutup, beni taciz etti         
16:59
Gamze'ye tecavüz edip balkondan atan canilerin olay anındaki konuşmaları ortaya çıktı: Kendini attı deriz, yırtarız Gamze'ye tecavüz edip balkondan atan canilerin olay anındaki konuşmaları ortaya çıktı: Kendini attı deriz, yırtarız         
16:49
Türkiye'yi saran yangın felaketlerine karşı en büyük destek Rusya'dan! 3 uçakla söndürme çalışmalarına katıldılar Türkiye'yi saran yangın felaketlerine karşı en büyük destek Rusya'dan! 3 uçakla söndürme çalışmalarına katıldılar         
15:28
Instagram'dan son halini paylaşan Zerrin Özer'i görenler gözlerine inanamadı Instagram'dan son halini paylaşan Zerrin Özer'i görenler gözlerine inanamadı         
14:07
İstanbul'un göbeğinde silah sesleri! Gelinin babasının 4 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada İstanbul'un göbeğinde silah sesleri! Gelinin babasının 4 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada         
11:45
Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış         
11:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2021 22:56:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: RTÜK'ten 'yangın yayınları'na ilişkin açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement