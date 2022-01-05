Ruanda'da muz birası 11 kişinin ölümüne yol açtı - Son Dakika

Ruanda'da izinsiz üretilen muz birasını içen 11 kişi hayatını kaybetti.
The New Times'ın haberine göre, ülkenin güneydoğusundaki Bugesera'da muzdan üretilen yerel bira 11 kişinin ölümüne, 4 kişinin de görme yetisini kaybetmesine yol açtı.
İçkiyi üreten şirketin sahibi ve 4 çalışanı gözaltına alındı.
Daha önce körlüğe yol açtığı gerekçesiyle yasaklanan biranın yüksek oranda metil alkol içerdiği aktarıldı.
Muz birası; Uganda, Kenya, Tanzanya, Burundi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Ruanda gibi ülkelerde yaygın olarak tüketiliyor.
Kaynak: AA
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