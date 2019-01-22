Rus Askeri Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti
1 saat önce
Rus donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Rus donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı
'ndan geçti. Marmara Denizi
yönünden Boğaz'a giren 121 metre boyundaki "PM-56" isimli savaş gemisi, yaklaşık 1 saat sonra Çanakkale önlerine ulaştı. Ege Denizi
'ne doğru ilerleyen ve sahil güvenlik unsurlarının Boğaz geçişi sırasında botla refakat ettiği geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:47 Kaynak: AA
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