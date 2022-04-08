Rus askerlerinin Ukraynalıların evlerini "soyması" Londra'da protesto edildi - Son Dakika
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Rus askerlerinin Ukraynalıların evlerini "soyması" Londra'da protesto edildi

08.04.2022 23:51

Rusya'nın Londra Büyükelçiliği önünde düzenlenen gösteride, Rus askerlerinin Ukraynalıların evlerini "soyması" protesto edildi.

Rusya'nın Londra Büyükelçiliği önünde düzenlenen gösteride, Rus askerlerinin Ukraynalıların evlerini "soyması" protesto edildi.

Rus askerlerine tepki gösteren eylemciler, elçilik önüne çamaşır makinesi, mikrodalga fırın, tencereler, tavalar, elbiseler, yarım kalan çikolatalar, oyuncaklar ve makyaj malzemeleri bıraktı.

Eylemciler, "Rus askerler, Ukraynalılara ait çalıntı eşyaları, Belarus üzerinden evlerine gönderiyor" yazılı dövizler açtı.

AA muhabirine konuşan Ukraynalı bir protestocu, "Bunların hepsi, Rus askerlerinin evlerden çalmaya çalıştıkları ama hepsini alamayıp geride bıraktıkları eşyalar. Ruslar, çamaşır makinesi, kadın iç çamaşırı bile çalmaya çalıştı. Hatta şu an askerde olan bir arkadaşım, ölü Rus askerinin ceplerini boşalttıklarında çocuk saç tokaları bile bulduklarını söyledi. Muhtemelen Ukraynalı çocuklardan alıp kendi çocuklarına götürmek istediler. Bu inanılmaz." dedi.

Türkiye'ye teşekkür

Ukrayna'yı destekleyen Türk halkına teşekkür eden gösterici, "Bu çok fazla hissettiğimiz inanılmaz bir destek. Türkler, İstanbul Boğazı'nı kapattıktan sonra bizim için en önemli halk oldu. Çünkü Türkiye'nin bu kadar büyük şeyler yapmasından sonra artık daha az Ukraynalı sivil ölüyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna şehirlerine giren Rus askerlerinin, evlerden eşyalar aldıkları belirtiliyordu. 2 hafta önce internete sızan bir görüntüde, Rus askerlerinin Belarus'taki bir postaneden kendi evlerine eşyalar gönderdiği görülmüştü.

Ayrıca yakalanan veya öldürülen Rus askerlerinin ceplerinde mücevherler ve altın dişler çıkmış, askeri araçlarda da çamaşır makineleri bulunmuştu.

Rus askerlerinin Ukraynalıların evlerini soyması Londra'da protesto edildi
Rus askerlerinin Ukraynalıların evlerini soyması Londra'da protesto edildi
Rus askerlerinin Ukraynalıların evlerini soyması Londra'da protesto edildi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rus askerlerinin Ukraynalıların evlerini 'soyması' Londra'da protesto edildi - Son Dakika


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