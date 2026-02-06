Rus General Alekseev Suikaste Uğradı - Son Dakika
Dünya

Rus General Alekseev Suikaste Uğradı

06.02.2026 12:01
Moskova'da Korgeneral Vladimir Alekseev, silahlı saldırıda yaralandı. Durumu ciddiyetini koruyor.

(ANKARA) - Rusya Savunma Bakanlığı Korgenerali Vladimir Alekseev, Moskova'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ukrayna'daki askeri operasyonların kilit isimlerinden biri olarak bilinen Alekseev'in durumu ciddiyetini koruyor.

Moskova'da Korgeneral Vladimir Alekseev, suikaste uğradı. Rus medyasında yer alan haberlere göre olay, bu sabah generalin Volokolamskoye Otoyolu üzerindeki konutunun yakınında meydana geldi. Kimliği belirsiz bir saldırganın, Korgeneral Alekseev'e arkadan birkaç el ateş ettiği ve olay yerinden kaçtığı bildirildi. Alekseev'in durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yaralanan Alekseev, başkent Moskova'da bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yerel basına yansıyanlara göre yetkililer, olayla ilgili "cinayete teşebbüs" ve "yasadışı silah ticareti" suçlamalarıyla soruşturma açıldığını bildirdi.

Alekseev'in, Rusya'nın kilit komutanlarından biri olduğu iddia ediliyor

Suikast girişimine uğrayan Vladimir Alekseev, Rusya'nın Ukrayna ile olan savaşında doğrudan rol oynayan üst düzey yetkililer arasında yer alıyor. Alekseev'in, istihbarat operasyonlarının planlanması, Rus Askeri İstihbaratı (GRU) özel birimlerinin koordinasyonu ve Ukrayna topraklarındaki sabotaj gruplarının yönetimi konularında görev yaptığı belirtiliyor.

Rus General Vladimir Alekseev'in ismi daha önce, Mariupol'deki çatışmalar sırasında Ukraynalı askerlere yönelik "güvenlik garantileri" sürecinde de gündeme gelmişti.

Saldırganın yakalanması için Rusya genelinde geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Kaynak: ANKA

13:16
Pakistan’da cuma namazı kana bulandı: 15 kişi öldü, 80 yaralı
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 15 kişi öldü, 80 yaralı
12:30
Thodex davasında karar günü Tutuklu sanık kalmadı
Thodex davasında karar günü! Tutuklu sanık kalmadı
11:39
Soruşturma derinleşiyor Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
Soruşturma derinleşiyor! Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
11:38
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü
11:32
Beşiktaş maçında acı kayıp Genç Harda’yı ölüme götüren anlar kamerada
Beşiktaş maçında acı kayıp! Genç Harda'yı ölüme götüren anlar kamerada
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
