Rusya bir bölgeye daha balistik füze yerleştirdi - Son Dakika

Rusya bir bölgeye daha balistik füze yerleştirdi

04.01.2021 23:42
Rusya bir bölgeye daha balistik füze yerleştirdi, System.String[]

Rusya, ABD ile Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (Yeni START) görüşmelerini sürdürürken, başkent Moskova'nın batısındaki bölgeye balistik füze yerleştirdi.

Rusya, ABD ile Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (Yeni START) görüşmelerini sürdürürken, başkent Moskova'nın batısındaki bölgeye balistik füze yerleştirdi.

Rusya ile ABD arasında önümüzdeki Şubat ayında sona erecek Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (Yeni START) ile ilgili anlaşmanın uzatılması yönünde görüşmeler sürerken, Rusya ülkenin farklı noktalarına balistik füzeler yerleştirmeye devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, YARS isimli Rus yapımı MIRV termonükleer kıtalararası balistik füzenin Moskova'nın batısındaki Belarus, Ukrayna, Litvanya, Letonya ve Estonya gibi Baltık ülkelerine yakın bir noktada olan Kaluga bölgesindeki Kozelsk şehrine yerleştirildiği duyuruldu.

Savunma Bakanlığı, bölgeye yerleştirilen balistik füzenin nükleer caydırıcılık maksadıyla ve geçtiğimiz sene planlanan program kapsamında bölgeye konuşlandırıldığını açıkladı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Rusya bir bölgeye daha balistik füze yerleştirdi
Rusya bir bölgeye daha balistik füze yerleştirdi
Rusya bir bölgeye daha balistik füze yerleştirdi

Amerika Birleşik Devletleri, Balistik, Rusya, Füze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya bir bölgeye daha balistik füze yerleştirdi - Son Dakika


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