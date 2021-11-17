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Rusya'da insansız saldırı helikopteri test edildi - Son Dakika

Rusya'da insansız saldırı helikopteri test edildi

17.11.2021 09:40
Rusya'da insansız saldırı helikopteri test edildi

Rus insansız hava aracı (İHA) üreticisi Kronştadt şirketi CEO'su Sergey Bogatikov, Sputnik'e açıklamalarda bulundu.

Rus insansız hava aracı (İHA) üreticisi Kronştadt şirketi, 'Termit' adlı insansız saldırı helikopterinin ilk kez test edildiğini açıkladı.

Kronştadt CEO'su Sergey Bogatikov, Sputnik'e açıklamasında, "Termit insansız saldırı helikopteri ilk kez test edildi. İHA'dan, 6 kilometre menzile sahip güdümlü uçak füzeleri fırlatıldı. Bu, Rusya için bir ilk. Bu helikopterler gerçekten de Kalaşnikov şirketinin sunduğu S-8L uçak füzeleriyle donatılacak" ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Army-2021 forumunda Strela şirketiyle 'Termit' insansız helikopterlerinin tedarikiyle ilgili kontrat imzalamıştı. Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruçko, bu İHA'ların önümüzdeki yıllarda Rus ordusunun hizmetine gireceğini açıklamıştı.

Yalnız ve grup halindeki hareketli ve hareketsiz hedefleri vurma yeteneğine sahip Termit İHA'larının donatıldığı füzeler lazer güdümlü başlıklara sahip.

Rusya'da insansız saldırı helikopteri test edildi

İnsansız Hava Aracı, Rusya, İHA, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Rusya'da insansız saldırı helikopteri test edildi - Son Dakika


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