Rusya'da Telegram Erişim Sorunları

10.02.2026 15:49
Rusya, Telegram'a erişim kısıtlamaları getirdi ve para cezası uygulamayı planlıyor.

Rusya'da ülkenin en popüler uygulamalarından Telegram'a erişimde sorun yaşanırken, Rus basını uygulamanın para cezalarıyla karşı karşıya kaldığını ve engellenmesine yönelik adımlar atıldığını öne sürüyor.

Hizmet kesintilerini takip eden Downdetector sitesinin verilerine göre, Rus kullanıcılar, dün Türkiye saatiyle 10.00 civarında Telegram'a erişimde kesinti yaşadıklarını bildirmeye başladı.

Kesintilere ilişkin resmi açıklama yapılmazken, Rus RBK gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumunun (Roskomnadzor) bugünden itibaren Telegram'a erişim kısıtlamaları getirme kararı aldığı öne sürüldü.

Rus devlet haber ajansları TASS ve RİA Novosti'de yer alan haberlerde de Rusya'da Telegram'a çeşitli yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle 64 milyon ruble (yaklaşık 828 bin dolar) para cezası verilebileceği belirtildi.

Rus girişimci Pavel Durov tarafından 2013'te kurulan Telegram, Rusya'nın popüler mesajlaşma, haber ve sosyal medya uygulamaları arasında yer alıyor.

Telegram'a yönelik kısıtlamaların yanı sıra bir diğer popüler uygulama WhatsApp'a erişim tümüyle engellenmişti.

Ülkede bir süre önce piyasaya sürülen yerli uygulama MAX, başta kamu kuruluşları olmak üzere hızla yayılmaya başlamıştı. MAX'ın halihazırda 70 milyondan fazla kullanıcı sayısına ulaştığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

