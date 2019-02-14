Rusya Devlet Başkanı Putin: "Türkiye ile Yürütülen Çalışmalar Sayesinde Suriye'de Önemli Mesafe...
18 dakika önce
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Türkiye ile yürütülen çalışmalar sayesinde Suriye'de önemli mesafe katettik"
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Türkiye ile yürütülen çalışmalar sayesinde Suriye'de önemli mesafe katettik"
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:07 Kaynak: AA
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