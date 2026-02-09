(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Moritanya Tewassoul Partisi Genel Başkanı Hamadi Sidi Moktar ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.
Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Mahmut Arıkan, Moritanya Tewassoul Partisi (Ulusal Reform ve Kalkınma Partisi) Genel Başkanı Dr. Hamadi Sidi Moktar ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi" ifadesini kullandı.
Saadet Partisi'nden Moritanya ile Görüşme
